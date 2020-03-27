Что может предложить клиника косметологии

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Косметологическая клиника — это место, где мы получаем услуги, сочетающие профессионализм с опытом

Методы лечения в области эстетической медицины были специально отобраны экспертами, чтобы обеспечить впечатляющие результаты, сохраняя при этом высокий профиль безопасности. Каждая процедура индивидуально адаптирована к пациенту. Работает клиника косметологии конечно же на основании действующей лицензии.

Особенности услуг

В клинике эксперты занимаются не только эстетической медициной, но и косметологическими процедурами, включающими уход за кожей и волосами. Оборудование, используемое в клинике, от известных производителей, чтобы квалифицированный персонал выполнял свои задачи на самом высоком уровне, гарантируя удовлетворение процедур.

В процедурных кабинетах также проводится ряд лазерных процедур. ALMA Harmony XL Pro Laser это инновационная универсальная лазерная платформа, предназначенная для различных индикаций, обеспечивающая оптимальный спектр технологий и возможностей обработки. Palomar Vectus Laser и Soprano Ice представляют собой прорыв в лазерной эпиляции. Клиника косметологии и эстетической медицины была создана из страсти и профессионализма в сочетании со страстью к красоте и благополучию. Специалисты заботятся о том, чтобы каждый из пациентов чувствовал себя хорошо и комфортно, о дружественной и непринужденной атмосфере. Процедурам предшествует предварительная консультация, которая позволяет узнать потребности и ожидания пациентов.

В клинике пациенты могут выполнять самые популярные и наиболее часто используемые процедуры эстетической медицины, косметологии и лазерной терапии, обеспечивающие подтяжку лица, уменьшение морщин и омоложение. Широкое применение находит многофункциональное лечение Dermapen. Среди многочисленных процедур для похудения наиболее предпочтительным является эндермология LPG Alliance.

Рекомендации экспертов

Пациенты, приходящие в клинику не должны знать, какое лечение им нужно. Профессиональный персонал подберет необходимые процедуры, узнав о проблемах и ожиданиях каждого пациента.

Преимуществом клиники является индивидуальный подход к каждому пациенту и подход к его потребностям, а также адаптация формы процедуры и способа ее проведения таким образом, чтобы она была максимально комфортной для пациента.