Как выбрать душевую дверь

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Находясь в поиске идеальной душевой дверцы, мы рекомендуем учитывать изложенные ниже рекомендации

Создание современного или классического интерьера ванной комнаты – задача, требующая наличия не только правильной геометрии и определенного цветового баланса, но и грамотно подобранного сантехнического оборудования. Именно от оснащения – дополнений для ванной комнаты – зависит конечный результат, который будет вызывать восхищение или наоборот, прививать чувство неполноценности интерьера. Вот почему для создания располагающей атмосферы мы рекомендуем правильно выбирать модель, особенно, крупногабаритную. Так, если дело касается душевой системы, и вам требуется подобрать душевую дверь, необходимо учитывать ряд особенностей. О том, на какие критерии следует опираться, узнайте далее. Приятного ознакомления! Более 700 моделей душевых дверей на сайте https://www.kupatika.ru/.

Оглавление:

1. Размер

2. Материал полотна

3. Конструкция двери

4. На что обратить внимание при выборе

5. Заключение

Размер

Габариты душевой двери – один из центральных аспектов. Если у вас уже подготовлено пространство – установлен трап и выложены стенки под крепление системы, необходимо скрупулезно подойти к выбору модели. Так, учитывайте 2 особенности – дверца не должна быть выше «стенки» и шире «проема». Как правило, большинство установок имеют высоту от 185-210 см., а также длину – 70 - 200см.

Материал полотна

Следующим аспектом, который мы хотим выделить, можно назвать материалы, из которых изготавливаются установки, а также вариации покрытий. Существует 2 вида исполнения – стекло и пластик. Первый тип – более премиальный, имеет высокую устойчивость к резкому перепаду температуры и среднюю – к механическим повреждениям. В отличие от бюджетных – пластиковых – установки представляют опасность для маленьких детей, которые могут серьезно пораниться, если стеклянная дверь разобьется. Второй вариант – пластик – один из интереснейших к покупке вариантов, имеющий менее респектабельный внешний вид, но большую устойчивость к появлению повреждений.

Рассмотрим варианты покрытия! Многие изготовители используют специальные средства, придающие поверхности блеск или матовость. Помимо прочего, существуют и более сложные разновидности, а именно: тонированная, шиншилла, рифленая и т.п. Каждая из них обладает своим уникальным стилем, который невозможно ни с чем спутать.

Конструкция двери

Минуя размер и материал, из которого изготовлены душевые двери, важно отметить и саму конструкцию модели, точнее – разновидность. Выделяют 3 типа:

- распашная – подходит для больших и средних помещений, где площадь позволяет установить подобную модель;

- сдвижная – более компактная, проста в эксплуатации и установке;

- складная – интересная разновидность, имеющая футуристичный вид.

На что обратить внимание при выборе

В завершении мы хотим отметить еще несколько критериев, которые будут полезны к учету. Чтобы вам не пришлось долго искать эти дополнения, мы отметили их ниже!

- Наличие доводчиков. Классное расширение, которое не только сделает использование дверцы проще и продлит срок службы материала, но и избавит от раздражающего стука стекла о крепежную поверхность с противоположной стороны.

- Водо- и грязеотталкивающее покрытие. Поможет упростить процесс клининга, а также защитить поверхность от воздействия извне.

- Наличие зеркала. Некоторые азиатские производители клеят на поверхность душевой двери ультратонкое зеркало, которое имеет водоотталкивающие свойства. Устанавливается оно преимущественно на матовые дверцы.

- Автоматическое затемнение. Сравнительно новая разработка, придающая абсолютно прозрачной поверхности 100% матовость, активируется моментально – как только человек заходит в душ.

Заключение

Находясь в поиске идеальной душевой дверцы, мы рекомендуем учитывать изложенные выше рекомендации. Они, подобно «путеводной звезде», помогут вам найти ту самую вариацию, которая не только идеально впишется в стилевое оформление пространства, но и порадует своей себестоимостью, а также длительным сроком службы.

Надеемся, что статья была полезна к прочтению, а вы смогли узнать много нового касательно выбора сантехнического оснащения для ванны, а также типа его исполнения.

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