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Некоторые столичные салоны красоты смогут вернуться к работе

08:55 5.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Салоны красоты, косметические и СПА-центры и подобные организации смогут продолжить работу в период с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензия на медицинскую деятельность, пишет "Интерфакс".

Они также могут работать при предоставлении услуг дистанционным способом. в том числе с условием доставки. 

Салоны оптики и магазины, занимающиеся продажей медицинских изделий, также могут оставаться открытыми в период повышенной готовности, объявленный в Москве в рамках борьбы с распространением коронавируса.

При этом, как пишет агентство, предприятия и организации, которые продолжили работать в Москве, должны сообщить властям о своей деятельности и работниках в офисе и на удаленке. 

"Предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу. Теперь они обязаны предоставить на адрес электронной почты organization_size@mos.ru данные о работниках и деятельности организации", - говорится в сообщении столичной мэрии.

Работодатели должны предоставить властям информацию без персональных данных о количестве работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим, а также о тех, кто переведен на "удаленку".

Кроме того, необходимо сообщить данные о видах осуществляемой деятельности и месте ее осуществления, номера ИНН и основного государственного регистрационного номера (ОГРН).

Уточняется, что в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции, измерять работникам температуру и по возможности перевести их на режим самоизоляции.

В Москве с 30 марта действует режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста. Покидать дом можно только за экстренной медпомощью, для обязательных поездок на работу, в ближайший магазин или аптеку, выгула животных и выноса мусора.

Темы: Коронавирус, Москва, СПА-салоны и процедуры
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Комментарии читателей
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05.04.2020, 15:50
Гость: Европеец

Богатые не должны выглядеть как бедные :)
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