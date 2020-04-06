Особенности получения Израильского гражданства через регистрацию брака

12:39

Чтобы получить гражданство Израиля потребуется приложить достаточно количество усилий и запастись терпением

Оформление гражданства через брачный союз происходит далеко не сразу. Супруги должны подтвердить союз не только совместным проживанием, но и фактами, указывающими на ведение совместного хозяйства, расчетов, оплат и бюджета.

Получить гражданство Израиля по браку гораздо сложение в сравнении и с другими странами, особенно если в браке один из граждан является иудеем, а другой обычным приверженцем другой веры.

В каждом государстве существенная собственная законодательная база для получения гражданства лицами других государств. Если супруги хотят получить гражданство Израиля, то потребуется соблюсти традиции и законные требования государства, которые включают:

- заключение брачного союза необходимо выполнить исключительно в синагоге;

- браке не может быть зарегистрирован между людьми, разной веры в синагоге;

- для получения официального документа о регистрации брака необходимо принять иудейство и провести церемонию в соответствии с местными правилами;

- предоставить доказательства, которые были зафиксированы на протяжении 5 лет и обеспечивали подлинность отношений.

Новые изменения в признании отношений действительными и подлинности брачного союза

Израильские власти признают брак действительным, если соблюдаются религиозные каноны и отношения между лицами подтверждены совместной деятельностью, участием в семейной жизни. С 2018 года законодательство в Израиле стало более требовательным и ввело обязательным предоставление гражданства только после пятилетнего совместного проживания супругов. При этом факт проживания должен быть подкреплен документами, например квитанциями об оплате коммунальных услуг, затратами на продукты, жилье, аренду и посещением совместно культурных мест, участия в жизни детей.

Союз двух людей без религиозной принадлежности в Израиле считается гражданским. С 2010 года гражданские браки могут быть узаконены, но при разной религиозной принадлежности или атеизме, регистрация может затянуться на осень длительный период. Большинство брачных отношений регистрируют за границей.

Какие документы необходимы для переезда в уже зарегистрированном браке

Для оформления гражданского брака, необходимо направить заявление в отдел оформления брачных союзов, функционирующий при министерстве юстиций Израиля. Статистические данные о регистрации гражданских браков достаточно низкие, но при этом у каждого есть возможность переехать на постоянное проживание к любимому человеку.

Для подтверждения оформленного брака и переезда необходимо подготовить свидетельство о факте регистрации брака, на котором должны быть обязательно указаны печать и апостиль. Период оформления документов на переезд супруги или мужа в среднем варьируется от 6 месяцев до года. Для легального получения гражданства через процедуру брачного союза потребуется не менее 5 лет.

В данном периоде должны быть собраны доказательства совместного проживания и ведения общего хозяйства, следует собрать как можно больше документов:

- квитанции на оплату товаров, услуг для дома;

- расчеты за аренду или содержание жилья;

- затраты на содержание ребенка, обучение;

- доказательства совместных поездок, путешествий, инвестиций.

При планировании переезда, а также в процессе подготовки гражданства возникает множество вопросов. Проконсультироваться всегда доступно с помощью профильных центров, которые занимаются оформлением документов, израильского гражданства и паспортов.

