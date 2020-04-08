Как выбрать входные двери?

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Впечатление о любом помещении начинается с входной двери



Ведь именно она является своеобразной визитной карточкой и одновременно главным защитником офиса или квартиры, сочетает привлекательный внешний вид и надежность. Кроме защиты от проникновения незваных гостей, двери предназначены для предотвращения внешних шумов — при выборе важно обратить внимание на степень шумоизоляции, противопожарные и другие полезные характеристики. Наиболее важным параметром является материал, из которого они изготовлены. Рассмотрим самые популярные варианты, представленные на рынке.

Стальные и металлические двери

Наибольшей популярностью пользуются стальные входные двери - как правило многие люди оценивают металл как наиболее прочный материал для входных групп. Раньше эта защита выглядела максимально аскетически, но современные технологии позволили уйти от унылых стальных листов с несимпатичными коробками. Напыление и различные варианты декора делают полотна более эстетичными и красивыми на вид.

Сталь более устойчива к временным и атмосферным влияниям, чем дерево, единственный ее недостаток – в течении долгих лет возможность появления коррозии. Производители решают проблему путем нанесения специального покрытия, которое увеличивает стойкость к появлению коррозии не обработанного металла.

Взломоустойчивость стальных и металлических дверей высока, величину этого параметра можно выбрать. При производстве проводятся испытания моделей, им присваивается класс, характеризующий устойчивость к взломам. Определяющее значение имеют конструкционные особенности, технология сборки и качество стали.

Существует четыре класса взломоустойчивости, и стоит понимать, что чем выше этот показатель – тем больше проблем у злоумышленников с проникновением в помещение. Чувствовать себя в безопасности позволяют двери 2 или 3 класса. Последние не сможет вскрыть даже вор с инструментами. Они не устоят только перед огнестрельным оружием. Надежность дополнительно увеличивается благодаря противовзломным ригелям, которыми оснащается большинство моделей.

В плане стойкости к воспламенению сталь весьма надежна, кроме того, при установке стремятся добиться максимального прилегания самого полотна к дверной коробке. Для этого по периметру прокладываются дополнительные утеплители, изолирующие квартиру от дыма в случае пожара в подъезде.

Деревянные полотна

Не стоит считать, что век деревянных дверей уже прошел. Они по-прежнему пользуются спросом и обеспечивают не менее надежную защиту от проникновения, посторонних шумов и возможного пожара. Современные входные двери из дерева изготавливаются из цельного полотна, а также из небольших клееных брусков, которые исключают возможность деформации и по надежности не уступают стали. Кроме высокой стоимости, эта технология требует и немалых временных затрат, но безупречный внешний вид, долговечность и надежность с компенсируют этот недостаток, превращая его в несомненное достоинство.

Качество готового изделия зависит, в первую очередь, от материала. Если для оформления используется дерево, то разного рода дефекты такие как: смоляные вкрапления или сучки, что существенно снижает эксплуатационные характеристики и может обернуться снижением внешнего вида. Пугаться возгораний деревянных полотен не стоит, противопожарная и противогрибковая обработка является стандартом, проводится производителями и отражается в сопроводительных документах.

Алюминиевые двери

Для офисных и других общественных помещений отличным решением станут алюминиевые входные группы. Выглядят они очень убедительно а строгий, дизайн легко можно адаптировать для любого сооружения. Кроме того, алюминий может с помощью анодной обработки обладать самостоятельной защитой, образуя пленку, препятствующую воздействию агрессивной внешней среды. Он не поддается коррозии и легко переносит резкие перепады температуры, включая мороз.

На сегодняшний день пользуются спросом изделия с термовставками, которые позволяют отделить холодную и теплую зону и исключить промерзание. Входные двери без них можно использовать в помещениях, где не обязательно ограничивать поступление холодного воздуха.

Тонкости выбора

При выборе входной двери обратите внимание на такие параметры:

1. Отделку готовой конструкции. Презентабельно смотрятся двери со стеклом, ковкой, зеркалом. Их устанавливают в домах, коттеджах, а также объектах архитектуры, например театрах.

2. В таком важном элементе жилья, как двери, не бывает мелочей. Все ручки, задвижки, петли и глазки должны быть качественными и функционировать. Если ручка «заедает» или нажимается не полностью, от такого варианта лучше отказаться. Покупка такого изделия чревата проблемами, например, сложностью в открывании или блокировке двери.

3. Важно правильно подобрать размеры коробки под текущий проем. Двери могут быть как стандартными, так и нестандартными, например, арочными.

4. Способ открывания. Кроме стандартного варианта одностворчатых дверей, монтируемых на фитинги (их мы видим практически в каждой квартире) устанавливают распашные и раздвижные.

5. Уличные двери утепляют пенополистеролом, минеральной ватой. Пользуются спросом негорючие материалы: терморазрыв, базальтовая вата.

Огромное значение имеют замки. Желательно устанавливать не менее 2 замков, при этом разносистемных, это заметно усложнит работу злоумышленника.

Подведение итогов

Надежную защиту обеспечат двери из любых, вышеперечисленных материалов. Все зависит от качества используемого сырья и следования стандартам при изготовлении, поэтому стоит остановиться на продукции добросовестных производителей. Если ваш выбор пал на входные двери со вставками из стекла, они обязательно должны быть многослойными, а стекло закаленным. Это исключит возможность пораниться при повреждении конструкции.

Вы должны понимать, что слишком дешевых хороших дверей не бывает, не забывайте об этом, обустраивая защиту жилья. Хорошие материалы и качественная фурнитура стоят денег, очень бюджетная себестоимость заставляется задуматься, из чего изготовлены полотна.

Статья подготовлена по материалам магазина входных металлических дверей "За Дверью".