Монокини - хит пляжной моды 2020

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Новый хит пляжной моды – это монокини, купальник, который появился благодаря бикини

Речь идет о монокини-купальнике, на покупку и надевание которого решается все больше женщин. На самом деле эта модель практически идентична стандартному набору бикини, но у него есть свои преимущества и особенности. Выбирают монокини чаще всего стройные девушки.

Что такое монокини

Монокини-это модель купальника, идеально сочетающая в себе достоинства цельной и двухсекционной пляжной одежды. Таким образом, эта универсальность гарантирует как комфорт и безопасность цельного наряда, так и сексуальную привлекательность бикини. Причем, кажется, даже лучше, чем просто бикини подчеркивает женскую фигуру и очарование.

На практике это цельный наряд, в котором верхняя и нижняя части соединены поясом ткани на животе. Он отличается причудливыми, смелыми вырезами на талии и оригинальными принтами. При этом он обогащен часто вдохновляющими чувствами блестками, лентами или застежками. Практически все производители выпускают на рынок богатые коллекции монокини. Таким образом, практически каждая клиентка может выбрать себе в салоне соответствующую ее потребностям и соответствующую ее фигуре модель.

Также если вы отдыхаете на курорте, то такой купальник будет отлично сочетаться с джинсами, шортами и выглядит как полноценное боди. Но многое зависит от материала, самое главное, чтобы девушке было комфортно в нем находиться. В настоящее время многие девушки уже к летнему сезону обзавелись несколькими комплектами купальников. Это действительно верное решение, которое сможет вам насладиться отдыхом и покрасоваться в красивом купальнике.

Кому подходит монокини?

Трудно рискнуть утверждать, что монокини могут надеть все дамы, независимо от формы фигуры. Монокини позволяет скрыть некоторые недостатки, но если у вас проблемы с лишним весом, то лучше отказаться от покупки. Также этот тип купальников не очень смотрится на девушках с широкими плечами и очень сильно подчеркивает этот недостаток.

Зато определенно этот наряд подчеркивает достоинства безупречной фигуры. Хорошо подобранная модель нового наряда добавляет уверенности в себе, а козырям женственности придает новое обличие, безжалостно стройнит фигуру, придает пропорциональные формы, оптически стройнит. Конечно же вы можете сразу же заказать несколько расцветок что дополнит ваш гардероб. Покупка монокини в полной мере оправдана и модель отлично подходит стройным девушкам.