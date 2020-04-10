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Монокини - хит пляжной моды 2020

14:30 10.04.2020

Новый хит пляжной моды – это монокини, купальник, который появился благодаря бикини 

Речь идет о монокини-купальнике, на покупку и надевание которого решается все больше женщин. На самом деле эта модель практически идентична стандартному набору бикини, но у него есть свои преимущества и особенности. Выбирают монокини чаще всего стройные девушки.

Что такое монокини

Монокини-это модель купальника, идеально сочетающая в себе достоинства цельной и двухсекционной пляжной одежды. Таким образом, эта универсальность гарантирует как комфорт и безопасность цельного наряда, так и сексуальную привлекательность бикини. Причем, кажется, даже лучше, чем просто бикини подчеркивает женскую фигуру и очарование.

  1. На практике это цельный наряд, в котором верхняя и нижняя части соединены поясом ткани на животе.
  2. Он отличается причудливыми, смелыми вырезами на талии и оригинальными принтами. При этом он обогащен часто вдохновляющими чувствами блестками, лентами или застежками.
  3. Практически все производители выпускают на рынок богатые коллекции монокини. Таким образом, практически каждая клиентка может выбрать себе в салоне соответствующую ее потребностям и соответствующую ее фигуре модель.

Также если вы отдыхаете на курорте, то такой купальник будет отлично сочетаться с джинсами, шортами и выглядит как полноценное боди. Но многое зависит от материала, самое главное, чтобы девушке было комфортно в нем находиться. В настоящее время многие девушки уже к летнему сезону обзавелись несколькими комплектами купальников. Это действительно верное решение, которое сможет вам насладиться отдыхом и покрасоваться в красивом купальнике.

Кому подходит монокини?

Трудно рискнуть утверждать, что монокини могут надеть все дамы, независимо от формы фигуры. Монокини позволяет скрыть некоторые недостатки, но если у вас проблемы с лишним весом, то лучше отказаться от покупки. Также этот тип купальников не очень смотрится на девушках с широкими плечами и очень сильно подчеркивает этот недостаток.

Зато определенно этот наряд подчеркивает достоинства безупречной фигуры. Хорошо подобранная модель нового наряда добавляет уверенности в себе, а козырям женственности придает новое обличие, безжалостно стройнит фигуру, придает пропорциональные формы, оптически стройнит. Конечно же вы можете сразу же заказать несколько расцветок что дополнит ваш гардероб. Покупка монокини в полной мере оправдана и модель отлично подходит стройным девушкам.

Темы: Стиль
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