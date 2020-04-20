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Насколько востребованы нестандартные украшения

16:24 20.04.2020

Украшения, помогающие создать или завершить свой образ, формируют мироощущение человека

Когда обыватель слышит словосочетание "брутальное украшение", у него в лучшем случае перед глазами возникает что-то вроде грубо изготовленного браслета из кожи со вставками едва ли не из чугуна. Своего рода стиль "конан-варвар", стереотип, закрепленный масс-культурой.

При этом, даже люди далекие от кинематографа знают, что актеры такого амплуа в кино вынуждены соблюдать строгую диету, ходить на занятия по хореографии, фотосессии и вести образ жизни, слабо отличимый от образа жизни фотомоделей парижских подиумов. С украшениями - аналогично.

Нестандартные брутальные украшения, например, украшения для байкеров - это не обмотанная вокруг шеи мотоциклетная цепь. Это дорогие или даже очень дорогие ювелирные изделия, примеры которых можно посмотреть в Bikerringshop.com.

Может быть, они даже несколько дороже аналогичных украшений в более классических сегментах. Ведь тот же байкерский перстень - это статусный предмет. А человек, имеющий навороченный "чопер" вряд ли будет экономить на собственном статусе. Тем более, если имеет финансовую возможность.

Тот кто сказал, что золото - не мужской металл, а бриллианты дружат только с девушками заблуждался. И золото и камни можно использовать для завершения образа настоящего мужчины. Если использовать украшения, изготовленные в подходящих для этого стилях - от классического "хэви", "байк" до популярных в наше время "готики" или, к примеру, "месоамерики", которая опять становится популярной.

Разумеется, далеко не каждый готов заплатить за перстень или кулон существенную сумму. Не каждому нужны и слишком вызывающие перстни, кричащие о принадлежности к субкультуре, каковой бы она ни была.

По ссылке https://ru.bikerringshop.com можно найти не только дорогие золотые перстни-черепа с изумрудами и бриллиантами, но и широкий выбор серебряной "ювелирки" по более демократичным ценам. Что не менее важно, изделия не будут слишком бросаться в глаза и в повседневном гардеробе. Но они смогут по необходимости довершить образ.

С точки зрения здравого смысла, именно такие байкерские "цацки" являются наиболее практичным подарком любимому человеку. Особенно если он не "гоняет" в полном "прикиде" по дорогам с ранней весны до поздней осени. А таких байкеров - большинство, сейчас это крайне недешевое хобби, на которое необходимо уметь зарабатывать деньги.

Украшения, помогающие создать или завершить свой образ, формируют мироощущение человека. А значит неважно кто он - хрупая фотомодель или широкоплечий атлет.

Темы: Стиль
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