Как разобрать гардероб?

13:07

Вечная проблема всех женщин заключается в том, что в шкафу уже практически не остается места, а надеть все равно нечего

Если такая ситуация произошла у вас, немедленно избавляйтесь от лишнего. Только не забывайте, что разбирать гардероб нужно с умом, иначе действительно не останется одежды даже для того, чтобы отправиться на шопинг.

Основные правила разбора гардероба

Всегда более целесообразно покупать качественные вещи. Так, женская брендовая обувь в течение нескольких сезонов не утратит актуальности и будет выглядеть идеально.

Первое, от чего стоит избавиться, — старые, растянутые, изношенные вещи. Не нужно щадить ничего. Если брюки протерлись, а на любимой кофте красуется огромное пятно, лучше их сразу отправить в мусор.

Дальше необходимо выбросить ту одежду, которую не надевали уже несколько лет. Здесь, конечно, возможны исключения. Может быть, не было повода надеть вечернее платье, или красная блузка слишком надоела, но выглядит безупречно и подходит под современные тенденции. Тогда вещь заслуживает на второй шанс.

С остальными элементами гардероба поступайте следующим образом:

- выложите все имеющиеся вещи перед собой;

- разложите их на две кучи: первая — которые действительно нравятся и будете носить, вторая — те, которые не наденете или в которых сомневаетесь;

- вторую кучу упакуйте в пакет, после чего немедленно избавьтесь от нее: отдайте друзьям, родственникам, на благотворительность или просто вынесите к мусорному баку;

- вещи из первой кучи обязательно примеряйте — если одежда слишком мала или велика, подчеркивает какие-то недостатки фигуры, ей не место в шкафу (даже если надеетесь похудеть на несколько размеров, скорее всего, новую себя вы захотите побаловать модной обновкой, а не майкой времен студенческой молодости);

- то, что осталось, пересмотрите еще раз — вы вряд ли будете носить одновременно 10 модных худи или 20 пар джинсов.

Оставляйте по несколько однотипных вещей, которые максимально гармонируют между собой и подчеркивают ваши достоинства. То же самое следует сделать со всеми аксессуарами и обувью.

Чем заполнить освободившиеся полки?

Теперь, когда места в шкафу достаточно, пришло время заняться шопингом. Выбирайте только качественные товары. Пусть на полках лежат только брендовые аксессуары, обувь и одежда.

Обязательно позаботьтесь, чтобы в гардеробе был полный комплект базовых вещей, из которой сможете создать образ на любой вкус. Ни в коем случае не покупайте одежду, подобную той, от которой недавно избавились. Меняйте привычки, покупайте классические и модные вещи. И тогда всегда будет что надеть, независимо от того, отправляетесь вы на прогулку в парк или светскую вечеринку.