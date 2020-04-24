]]>
]]>
Главная Стиль

Как правильно выбрать компьютерный стол?

13:04 24.04.2020

Компьютерный стол – неотъемлемый элемент интерьера во многих домах и квартирах 

Он позволяет обустроить место для работы, игр и развлечений, сделать использование компьютерной техники более удобным. Производители предлагают разные модели, отличающиеся ценой, материалом изготовления, размером и другими параметрами. Выбирая компьютерные столы, учитывается и надежность производителя. Интернет-магазин мебели Lamelio имеет широкий ассортимент мебели по адекватным ценам от известных производителей.

Виды компьютерных столов

 

Мебель для установки компьютера разделяется на несколько видов:

  • прямую,
  • угловую,
  • с полками,
  • с ящиками,
  • на колесиках.

Прямые модели подходят для студентов и школьников. Их можно применять для подготовки к урокам. Оптимальный вариант - с выдвигающимся местом для клавиатуры. Угловые позволяют сэкономить пространство. Есть право- и левосторонние модели, поэтому легко найти вариант, который бы вписался в любой интерьер.

Для организации рабочего места подойдут компьютерные столы с полками и ящиками. Первые помогут заменить шкаф, вторые – поддерживать порядок в комнате, сократить количество тумб.

Материалы изготовления

 

Различаются столы и материалом изготовления. Популярны модели из дерева. Мебель из него имеет привлекательный внешний вид. Для длительной эксплуатации поверхности покрывают лаком. Компьютерная мебель из массива относится к дорогостоящим, но подходит к любому интерьеру.

Металлические столы выбирают любители современного стиля. Для декоративного покрытия применяется хром, порошковые составы. Металлический каркас отлично сочетается с деревом, ударопрочным стеклом и пластиком.

Стеклянные модели менее популярны, но позволяют визуально сделать пространство более светлым и свободным. Их дополняют светодиодной подсветкой и цветными вставками.

Для тех, кто не может позволить приобрести дорогой стол, выпускаются разновидности из ДСП и МДФ. При правильном использовании и при защите от механических воздействий мебель прослужит долго.

При выборе помните: ширина столешницы должна быть от 80 см. Это обеспечит правильную дистанцию от экрана монитора до глаз сидячего человека. Длина в 120 см удобна, поскольку позволяет расположить на столе все нужное, в том числе дополнительный источник света. Для работы с бумагами отдайте предпочтение моделям с длинной в 150 см.

Темы: Стиль
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>


Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации