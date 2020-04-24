Как правильно выбрать компьютерный стол?

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Компьютерный стол – неотъемлемый элемент интерьера во многих домах и квартирах

Он позволяет обустроить место для работы, игр и развлечений, сделать использование компьютерной техники более удобным. Производители предлагают разные модели, отличающиеся ценой, материалом изготовления, размером и другими параметрами. Выбирая компьютерные столы, учитывается и надежность производителя. Интернет-магазин мебели Lamelio имеет широкий ассортимент мебели по адекватным ценам от известных производителей.

Виды компьютерных столов

Мебель для установки компьютера разделяется на несколько видов:

прямую,

угловую,

с полками,

с ящиками,

на колесиках.

Прямые модели подходят для студентов и школьников. Их можно применять для подготовки к урокам. Оптимальный вариант - с выдвигающимся местом для клавиатуры. Угловые позволяют сэкономить пространство. Есть право- и левосторонние модели, поэтому легко найти вариант, который бы вписался в любой интерьер.

Для организации рабочего места подойдут компьютерные столы с полками и ящиками. Первые помогут заменить шкаф, вторые – поддерживать порядок в комнате, сократить количество тумб.

Материалы изготовления

Различаются столы и материалом изготовления. Популярны модели из дерева. Мебель из него имеет привлекательный внешний вид. Для длительной эксплуатации поверхности покрывают лаком. Компьютерная мебель из массива относится к дорогостоящим, но подходит к любому интерьеру.

Металлические столы выбирают любители современного стиля. Для декоративного покрытия применяется хром, порошковые составы. Металлический каркас отлично сочетается с деревом, ударопрочным стеклом и пластиком.

Стеклянные модели менее популярны, но позволяют визуально сделать пространство более светлым и свободным. Их дополняют светодиодной подсветкой и цветными вставками.

Для тех, кто не может позволить приобрести дорогой стол, выпускаются разновидности из ДСП и МДФ. При правильном использовании и при защите от механических воздействий мебель прослужит долго.

При выборе помните: ширина столешницы должна быть от 80 см. Это обеспечит правильную дистанцию от экрана монитора до глаз сидячего человека. Длина в 120 см удобна, поскольку позволяет расположить на столе все нужное, в том числе дополнительный источник света. Для работы с бумагами отдайте предпочтение моделям с длинной в 150 см.