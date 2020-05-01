Как выбрать надежную кофемолку: ценные советы для любителей ароматного напитка

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От эффективности и функциональности кофемолки напрямую зависит не только степень, но и качество помола кофейных зерен

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Система помола

Механическая (ручная)

Такие модели кофемолок обеспечивают мелкий помол кофейных зерен. Степень измельчения регулируется специальным винтом, но изменение помола незначительно (он все равно мелкий). Изделие представлено в виде прямоугольной конструкции со специальной лункой для засыпания зерен сверху, и небольшим выдвижным ящичком для измельченного кофе снизу. Главное достоинство изделия – возможность тонкого регулирования степени помола и простота рабочего механизма.

Ножевая

Роторная или ножевая кофемолка представляет собой стакан из пластика либо металла со спрятанным внутри мотором и открытыми ножами сверху. Конструкция закрывается прозрачной крышкой.

Что стоит учесть при выборе качественной роторной кофемолки?

- Импульсный режим – актуальная опция для зеленых зерен. Чем сильнее жать на кнопку, тем более интенсивной будет работа двигателя.

- Автоблокировка – пока крышка не будет закрыта, прибор не начнет работу.

- Защита от перегрева – при нагреве двигателя устройство отключится автоматически.

- Наклонная чаша – производители кофемолок гарантируют, что измельчение кофе происходит более равномерно.

Мельничная

Мельничная или жерновая кофемолка представляет собой аппарат, оснащенный конусообразными либо цилиндрическими измельчителями (дисками) на некотором расстоянии друг от друга, спрятанными в корпус вместе с мотором. Сверху на кофемолке крепится чаша, куда высыпаются зерна.

Тем, кто хочет приобрести именно такое изделие, стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов. Во-первых, емкость, в которую засыпаются кофейные зерна, может иметь форму конуса (все зерна полностью перемалываются) либо цилиндра (частички зерен остаются на ободке емкости, чтобы измельчить все без остатка, придется встряхивать емкость).

Во-вторых, скорость вращения ножей: нежелательно, чтобы она превышала 500 об/мин: в противном случае кофейные зерна плохо измельчатся. В-третьих, дозировка порций позволит приготовить кофе сразу для целой компании и не придется рассчитывать пропорции. Ну, и, наконец, последний момент – автоблокировка изделия. Прибор начнет работу только в том случае, когда отсек для зерен будет закрыт, а емкость для перемолотого кофе будет установлена правильно.

Дополнительные опции

Для тех, кто отдает предпочтение электрическому варианту, стоит учесть несколько вспомогательных моментов.

1. Мощность – этот показатель для кофемолок колеблется от 100 до 250 Вт. Оптимальный вариант – нечто среднее: высокая мощность увеличивает риск пережечь зерна, испортив тем самым весь процесс.

2. Объем отсека для зерен – бункер рассчитан на 30-140 г продукта. Оптимальный объем рассчитывается, исходя из того, что для 1 чашки эспрессо достаточно 7-10 г молотого кофе (в 1 ч. л. – 8 г). Стоит учитывать, что более чем на 3 порции про запас нежелательно молотить кофе, поскольку он окисляется и теряет свой первоначальный вкус и свойства.

3. Материал корпуса – для его изготовления используется пластик либо металл. Последний вариант считается более надежным, но пластик нагревается в процессе работы куда меньше.