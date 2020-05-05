Стресс - причина выгорания и неудовлетворенности. Как этого избежать

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Достижение баланса между работой и личной жизнью является одной из самых сложных, а также самых важных задач нашего времени

Различные теории указывают на разные способы управления временем, чтобы избежать стресса и выгорания.

Мы живем во времена растущего давления для профессионального успеха и динамично развивающегося рынка труда. Современные технологии и возможность оставаться «онлайн» практически все время дополнительно способствуют более частому общению между деловыми партнерами. Это означает, что перед сном мы рефлекторно проверяем почтовый ящик деловой электронной почты, и нам становится все труднее разделять профессиональную и личную жизнь. Однако остается вопрос: стоит ли вообще это делать?

Существует мнение, что двухнедельный отпуск необходим работнику для восстановления и полного возвращения к своим обязанностям. По мнению некоторых психологов, каникулы должны длиться до 3 недель, чтобы постепенно расслабиться от работы, а затем плавно вернуться к своему распорядку дня.

Эта теория является мифом, потому что длительный отдых связан с повышенным стрессом. Неудивительно, потому что во время каникул вместо отдыха многие из нас думают о множестве обязанностей, которые будут ждать после возвращения. Вот почему все больше и больше исследователей склоняются к теории, что короткие, но более частые поездки более эффективны.

Британский психолог доктор Дэвид Льюис даже разработал математическую формулу, которая позволила ему рассчитать оптимальное время отпуска. По его мнению, максимальная релаксация при минимальной дозе стресса может быть достигнута при поездках продолжительностью не более 3 дней.

Другие исследователи проанализировали, являются ли отдыхающие счастливее тех, кто не в отпуске. Опрос 1530 голландских сотрудников показал, что люди, ожидающие поездки, испытывают более высокий уровень удовлетворения, чем их коллеги, у которых нет таких планов.

В некотором смысле это подтверждает тезис Льюиса: самое приятное на празднике - это возможность отвлечься от повседневной рутины, поэтому, чем чаще мы позволяем себе даже небольшую поездку, тем чаще эти позитивные чувства будут сопровождать нас.

Широко известно, что переутомленные люди борются с хроническим стрессом и симптомами усталости. Со временем это оказывает негативное влияние на здоровье, вызывая бессонницу, гипертонию, беспокойство, боли в животе и проблемы с пищеварением. Трудоголики также чаще страдают от сердечных приступов, не говоря уже о том, что более длительное сидение за компьютером способствует ожирению и напрягает позвоночник. Кроме того, есть психологические и социальные проблемы, такие как ссоры с близкими, распадающиеся отношения, выгорание и даже депрессия.

Масштаб проблемы очень широк. Симптомы выгорания в общей популяции показывают около 28% работников, но среди врачей этот процент достигает почти 38%. Еще более высокие показатели наблюдаются, например, у специалистов в сфере финансовых услуг (85%) и корпоративных сотрудников - 62% из них заявляют об очень высоком уровне стресса, ощущении потери контроля и крайней усталости.

Стресс: в поисках баланса

Хотя в XXI веке все эти проблемы достигают беспрецедентных масштабов, вопреки внешнему виду они вовсе не новы. Уже на рубеже 70-х и 80-х годов, когда начали развиваться корпорации, требующие нового уровня приверженности и доступности, психологи заметили их потенциально опасное воздействие на психическое и физическое здоровье. В то время родилась теория баланса между работой и личной жизнью, которая должна была стать реакцией на потребности переутомленных работников.

За прошедшие годы были созданы различные определения, которые сводятся к разделению профессиональной и личной сферы. Это, конечно, работает в обоих направлениях: никакие личные вопросы не должны решаться в рабочее время. Следовательно, это означает определение точных границ между профессиональными и домашними ролями, что должно гарантировать гармонию и уменьшать стресс.

Работа и стресс: новая точка зрения

Однако проблема в том, что многое изменилось с тех пор, как идея баланса между работой и личной жизнью была понята таким образом. Тогда идти на работу означало полную отрешенность от домашних дел. Сегодня, в эпоху повсеместного распространения мобильных телефонов и доступа к Интернету, мы можем всегда оставаться на связи как с близкими, так и с деловыми партнерами.

Развивающиеся технологии, улучшенная связь и даже магазины, открытые поздно вечером, позволяют плавно управлять временем. Сегодня никого не удивляет «гибкий график работы» или «домашний офис», то есть выполнение своих обязанностей на дому.

Вот почему психологи и эксперты рынка труда постулируют изменение идеи баланса между работой и личной жизнью на интеграцию между работой и личной жизнью. Эта новая точка зрения означает, что надо просто воспринимать свою профессиональную роль как целостную, не оторванную от других частей жизни. Поэтому это комплексная стратегия управления своим временем, чтобы жизненные роли переплетались настолько, насколько это необходимо для достижения максимальной эффективности и удовлетворения в каждой из них.

Боритесь со стрессом - будьте гибкими

Концепция интеграции работы и жизни не отделена от реальности. Ее обоснованность подтверждается последними исследованиями, согласно которым сохранение жесткой границы между работой и личной жизнью фактически приводит к чрезмерному стрессу.

Опрос более 600 сотрудников среднего класса показал, что люди, заявляющие о меньшем разделении жизненных функций, реже истощаются и им легче переходить с одной роли на другую. С другой стороны, жесткое разделение работы и семейной жизни снижает эффективность.

Авторы исследования считают, что более плавные границы между работой и личной жизнью способствуют более частой смене социальных ролей, что со временем создает большую гибкость. Другими словами, если мы часто переплетаем задачи из разных областей жизни (например, мы принимаем личные звонки на работе или разговариваем с клиентом во время приготовления ужина), со временем наш ум учится плавно переключаться между ролями, благодаря чему мы теряем меньше энергии и снижаем стресс.

Стресс: найди свою золотую середину!

Конечно, оптимальное решение этих вопросов во многом зависит от индивидуальных предпочтений и личности. Для человека, выполняющего свою работу, дополнительные заказы, выполняемые по вечерам, не обязательно означают утомительную обязанность. В свою очередь, в профессиях, требующих полной концентрации и жестких временных рамок, для сохранения равновесия может потребоваться полное отделение мыслей от работы.

Поэтому стремление к эффективности кажется ключевым. Подлинная гармония между работой и домом означает, что в обеих этих сферах мы удовлетворены достигнутыми результатами. Однако, поскольку нет универсального определения успеха, нам самим нужно найти ответ на вопрос, что мы действительно ожидаем в каждом из этих пространств.

В дальнейшем достаточно сохранить контроль над собственной жизнью (карьерным курсом и отношениями с близкими), потому что его отсутствие является одной из наиболее распространенных причин сильного стресса.

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