Почему люди часто теряют вещи и как с этим бороться?

17:05

Каждый человек хотя бы раз в жизни что-то терял

Кто-то относится к потере спокойно, а кто-то сильно переживает, особенно если вещь не удается найти. Психологи отмечают, что склонность быть «Машей-растеряшей» - это вовсе не пустяк. За ней могут скрываться разные причины, в том числе синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Причины, по которым люди теряют вещи

Психологи называют 4 основные причины:

1. Невнимательность

Люди, которые не научились концентрировать внимание, постоянно теряют предметы из виду. Бездумно бросив ключи от машины на полку или стол, они идут заниматься другими делами и забывают, куда именно положили ключи. А когда необходимо куда-то ехать, человек в недоумении стоит у закрытой машины и пытается отследить последовательность событий, чтобы вспомнить, где оставил ключи.

2. Неорганизованность

Людям с синдромом дефицита внимания свойственна неорганизованность, поэтому они часто оказываются заложниками ситуаций, которые сами и создают. Нужные предметы теряются на фоне беспорядка, а находятся случайно и только тогда, когда они уже не нужны.

3. Рассеянность

Рассеянные люди только частично осознают то, чем они заняты. Они часто выполняют действия автоматически, параллельно думают о чем-то другом. В результате не могут вспомнить, что делали 20-30 минут назад. К примеру, человек кладет документы в шкаф, при этом размышляет о том, как проведет предстоящий отпуск. Через некоторое время он даже не вспомнит, где находятся важные документы и что он вообще их держал в руках.

4. Жизнь «на автопилоте»

Нередки случаи, когда люди «на автопилоте» оставляют вещи в неподходящем месте, после чего их теряют, ведь искать хлеб в посудомоечной машинке или молоко в кухонном шкафу никому не придет в голову. Психологи отмечают, что такое поведение часто проявляется при синдроме дефицита внимания.

Если случаи потери предметов часто присутствуют в жизни, то необходимо проанализировать свое поведение и отследить закономерности. Это может справиться с рассеянностью и быть более внимательным к своим вещам.

Психологическая расшифровка распространенных «потеряшек»

Психологи уверены, что вид потерянного предмета может «рассказать» о характере существующей проблемы в жизни человека:

Мобильный телефон. Возможно, у человека был неприятный телефонный разговор, ставший причиной серьезной проблемы. В данном случае потеря телефона символизирует избавление от проблемы. Деньги. Как вариант, грядут расходы, на которые человек не согласен. Либо деньги буквально «падают с неба» и человек не понимает, как с ними обращаться. Ключи от квартиры. Проведенные исследования показали, что у людей, часто теряющих ключи от дома, существуют проблемы в семейных отношениях. Им не хочется возвращаться в атмосферу, где царит скандал или равнодушие.

Как с этим бороться?

Профессор психологии Гарвардского университета Даниэль Шактер отмечает, что людям важно научиться фиксировать событие в памяти в виде картинки, чтобы в нужный момент вспомнить этот кадр.

Другие рекомендации, которые помогут предупредить частые потери вещей:

Оставляйте предметы, которые постоянно теряются, в одном и том же месте. К примеру, ключи должны находиться на шкафчике у двери, тапочки – у кровати, телефон – в сумке (в определенном кармане). Ведь часто причиной забывчивости является то, что предметы оказываются не на своих местах. Ученые советуют воспользоваться способом своеобразного кодирования. Необходимо положить ключи в ящик, после чего проговорить вслух фразу «ключи в ящике». Через время человек быстро вспомнит, где находится необходимая вещь. Метод визуализации задачи. Для тренировки памяти можно воспользоваться способом, при котором событие визуализируется. Если человек идет в магазин, он должен мысленно сформировать список того, что ему нужно купить. При этом важно представить, как человек выбирает эти покупки в магазине. Так формируется «ключ от памяти», который в нужную минуту поможет все вспомнить. Тренировки гипоталамуса. Эта часть мозга отвечает за память, поэтому ее следует тренировать. Научным путем доказано, что самым развитым гипоталамусом обладают таксисты, работающие в Токио и Лондоне. В этих городах очень сложная градостроительная структура, поэтому у таксистов память и внимание развиты настолько, что они могут ездить по городским улицам без GPS-навигации. Водители могут взять эту информацию на вооружение и тренировать гипоталамус, периодически отключая навигацию и пытаясь воссоздать маршрут по памяти. Стоп паника! Когда люди понимают, что потеряли важную вещь, например, ключи от машины, то начинают паниковать. Они тратят много времени на то, чтобы судорожно обыскать весь дом, что порой оказывается бессмысленной затеей. Вместо этого необходимо остановится и подумать, где могут находиться ключи, и только потом приступать к их поиску. Если поиски не увенчались успехом, тоже не стоит паниковать, ведь в современном мире проблему с потерянными ключами можно легко решить. На сегодняшний день существуют компании, такие как Ontimelocksmiths, которые с готовностью предложат вам своих опытных слесарей, умеющих работать со всеми видами замков: от обычных до сверхтехнологических смарт-замков. С помощью специального оборудования замок открывается, при этом не наносится повреждение и сохраняется целостность. Воспроизведение действий. Во многих случаях помогает способ повторения всей последовательности действий и прохождения дорогой, на которой случилась потеря. С большой долей вероятности вещь найдется по пути следования или человек поймет, где нужно искать.

Если поиски предмета сопровождаются раздражительностью и усталостью, то необходимо расслабиться, на некоторое время переключить внимание на более приятное занятие. После небольшого перерыва, который успокоит нервы, проблема непременно решится. А чтобы ситуации с потерями часто не повторялись, психологи рекомендуют «подружиться» с вещами. Ведь если предмет ценный, то человек сто раз перепроверит, на месте ли важная вещь. А полюбить повседневные вещи не так уж и сложно. Достаточно повесить на ключи интересный брелок, приобрести дорогой кошелек т. д. К таким предметам люди быстро привыкают и очень редко их теряют.