Виды и преимущества корейских лосьонов

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Западные красавицы с удовольствием применяют азиатскую косметику для лица

Корейские лосьоны значительно отличаются по составу/свойствам/назначению от европейских и американских «собратьев». По сути, это тот же крем для лица, только с «облегченной» жидкой текстурой, основная задача которого сохранить и «запечатать» влагу в коже на одном из этапов 10-ступенчатого корейского ухода за кожей.

Функции

Косметологи рассматривают лосьон в качестве доступной альтернативы крему для:

утреннего увлажнения кожи – создания легкой невесомой основы под макияж;

летнего времени, чтобы избежать появления сального блеска на лице в течение дня;

жирной кожи (не забивает поры, матирует, имеет легкую, не «утяжеляющую» консистенцию).

Преимущества

В интернет-магазине https://koreanbeauty.com.ua/ и на других аналогичных сайтах есть большой выбор корейских лосьонов и кремов по доступным ценам. Все они представляют собой водноспиртовой (или бесспиртовой) раствор, снабженный дополнительными биологически активными компонентами. Различаются средства по типу кожи (для жирной, сухой, увядающей и т.д.), а также косметологическим задачам, которые предстоит решить (борьба с воспалениями, глубокое увлажнение, антивозрастной эффект).

Основными достоинствами лосьонов из Южной Кореи являются:

натуральность и безопасность. Сочетание традиционных рецептов и инноваций в косметологии дают свои результаты – средства имеют приятную консистенцию, не вызывают аллергии/раздражения, «дружат» с чувствительной кожей и не имеют возрастных ограничений. Удобная стильная упаковка, экономный расход. Широкий ассортимент (по желанию, можно выбрать большую баночку/бутылку с лосьоном или миниатюрную версию продукта «на пробу»). Доступная цена (западные аналоги обойдутся в разы дороже). Комплексный эффект. Корейские лосьоны помогают сохранить влагу в клетках в течение дня, готовят лицо для нанесения дальнейшего ухода/макияжа, выравнивают тон, микрорельеф кожи, делают ее свежей и здоровой на вид. Можно использовать эти косметические продукты для ежедневного ухода не только за лицом, но и телом.

Несмотря на то, что взгляды корейских и европейских/американских разработчиков на такое средство, как лосьон, расходятся, западные красавицы с удовольствием применяют азиатскую косметику для лица (в том числе, вместо крема) и добиваются потрясающего эффекта - гладкой чистой тонизированной и молодой кожи.