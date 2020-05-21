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Виды и преимущества корейских лосьонов

12:43 21.05.2020

Западные красавицы с удовольствием применяют азиатскую косметику для лица

Корейские лосьоны значительно отличаются по составу/свойствам/назначению от европейских и американских «собратьев». По сути, это тот же крем для лица, только с «облегченной» жидкой текстурой, основная задача которого сохранить и «запечатать» влагу в коже на одном из этапов 10-ступенчатого корейского ухода за кожей.

Функции

Косметологи рассматривают лосьон в качестве доступной альтернативы крему для:

  • утреннего увлажнения кожи – создания легкой невесомой основы под макияж;
  • летнего времени, чтобы избежать появления сального блеска на лице в течение дня;
  • жирной кожи (не забивает поры, матирует, имеет легкую, не «утяжеляющую» консистенцию).

Преимущества

В интернет-магазине https://koreanbeauty.com.ua/ и на других аналогичных сайтах есть большой выбор корейских лосьонов и кремов по доступным ценам. Все они представляют собой водноспиртовой (или бесспиртовой) раствор, снабженный дополнительными биологически активными компонентами. Различаются средства по типу кожи (для жирной, сухой, увядающей и т.д.), а также косметологическим задачам, которые предстоит решить (борьба с воспалениями, глубокое увлажнение, антивозрастной эффект).

Основными достоинствами лосьонов из Южной Кореи являются:

  1. натуральность и безопасность. Сочетание традиционных рецептов и инноваций в косметологии дают свои результаты – средства имеют приятную консистенцию, не вызывают аллергии/раздражения, «дружат» с чувствительной кожей и не имеют возрастных ограничений.
  2. Удобная стильная упаковка, экономный расход.
  3. Широкий ассортимент (по желанию, можно выбрать большую баночку/бутылку с лосьоном или миниатюрную версию продукта «на пробу»).
  4. Доступная цена (западные аналоги обойдутся в разы дороже).
  5. Комплексный эффект. Корейские лосьоны помогают сохранить влагу в клетках в течение дня, готовят лицо для нанесения дальнейшего ухода/макияжа, выравнивают тон, микрорельеф кожи, делают ее свежей и здоровой на вид.
  6. Можно использовать эти косметические продукты для ежедневного ухода не только за лицом, но и телом.

Несмотря на то, что взгляды корейских и европейских/американских разработчиков на такое средство, как лосьон, расходятся, западные красавицы с удовольствием применяют азиатскую косметику для лица (в том числе, вместо крема) и добиваются потрясающего эффекта - гладкой чистой тонизированной и молодой кожи.

Темы: Стиль
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