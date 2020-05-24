Доставка цветов в условиях карантина
Доставка цветов
В условиях карантина больший упор сделан на заказ, который можно оформить из дома, и получить бесконтактным способом. Заказ можно оформить непосредственно на официальном сайте: https://www.lotlike.ru/ или по телефону.
После сборки заказа, флорист также отправляет фото букета, чтобы покупатель удостоверился в качестве заказа.
Сборка букетов осуществляется флористами в масках и перчатках. Работники салонов регулярно проводят дезинфекцию рабочих поверхностей.
После оформления заказа, сборки букета и подтверждения покупателя, курьер выезжает к заказчику на дом. Большая часть заказов осуществляется бесконтактной доставкой. Курьер обеспечен всеми средствами индивидуальной безопасности: медицинская маска, перчатки. При желании цветы также могут быть упакованы в индивидуальную упаковку.
Бесконтактная доставка осуществляется следующим способом: курьер звонит в дверь, оставляет заказ у входа и отходит на безопасное расстояние 1,5-2 м. После получения покупателем букета и подтверждения качества, заказ считается исполненным.
Если при получении букет не будет соответствовать описанию, цветы повреждены, покупатель вправе отказаться от букета. В данном случае все потраченные деньги будут возвращены.
Стоимость
Стоимость доставки в пределах МКАД производится бесплатно. За пределами МКАД стоимость определяется из расчета 100 руб. за 1 км. от МКАД.
Если получателя не будет на месте, то стоимость повторной доставки составит – 500 руб.
Сроки доставки
При оформлении заказа указывается минимальное время на сборку букета. Цветы могут быть доставлены уже через 3 часа после оформления заказа.
Есть возможность оформить доставку к определенному времени.
Оплата
Оплата доставки в условиях карантина осуществляется при оформлении заказа в онлайн-магазине или при заказе по телефону. Оплатить заказ можно несколькими способами:
- На сайте онлайн безналичным способом: банковской картой;
- Наличными.
Также оплата может быть разбита на два способа: часть наличными и часть безналичным способом.
Вся полученная конфиденциальная информация не накапливается, данные банковских карт клиентов не хранятся. Информация о данных банковских карт передается в зашифрованном виде.
Передается ли коронавирус через цветы?
Большая часть постоянных клиентов в период карантина перестала осуществлять покупку цветов. Большинство боятся заразиться коронавирусом через цветы. По данным ВОЗ данный тип заболевания не передается через букеты.
Если в магазине соблюдаются все правила личной гигиены персонала, дезинфекции и средств индивидуальной защиты, то можно продолжать покупать цветы и радовать себя и близких.