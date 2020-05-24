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Доставка цветов в условиях карантина

14:49 24.05.2020
© KM.RU, Татьяна Бывшук
© KM.RU, Татьяна Бывшук

Большая часть постоянных клиентов в период карантина перестала осуществлять покупку цветов

Доставка цветов


В условиях карантина больший упор сделан на заказ, который можно оформить из дома, и получить бесконтактным способом. Заказ можно оформить непосредственно на официальном сайте: https://www.lotlike.ru/ или по телефону.

После сборки заказа, флорист также отправляет фото букета, чтобы покупатель удостоверился в качестве заказа.

Сборка букетов осуществляется флористами в масках и перчатках. Работники салонов регулярно проводят дезинфекцию рабочих поверхностей.

После оформления заказа, сборки букета и подтверждения покупателя, курьер выезжает к заказчику на дом. Большая часть заказов осуществляется бесконтактной доставкой. Курьер обеспечен всеми средствами индивидуальной безопасности: медицинская маска, перчатки. При желании цветы также могут быть упакованы в индивидуальную упаковку.

Бесконтактная доставка осуществляется следующим способом: курьер звонит в дверь, оставляет заказ у входа и отходит на безопасное расстояние 1,5-2 м. После получения покупателем букета и подтверждения качества, заказ считается исполненным.

Если при получении букет не будет соответствовать описанию, цветы повреждены, покупатель вправе отказаться от букета. В данном случае все потраченные деньги будут возвращены.

Стоимость


Стоимость доставки в пределах МКАД производится бесплатно. За пределами МКАД стоимость определяется из расчета 100 руб. за 1 км. от МКАД.

Если получателя не будет на месте, то стоимость повторной доставки составит – 500 руб.

Сроки доставки


При оформлении заказа указывается минимальное время на сборку букета. Цветы могут быть доставлены уже через 3 часа после оформления заказа.

Есть возможность оформить доставку к определенному времени.

Оплата


Оплата доставки в условиях карантина осуществляется при оформлении заказа в онлайн-магазине или при заказе по телефону. Оплатить заказ можно несколькими способами:

  • На сайте онлайн безналичным способом: банковской картой;
  • Наличными.

Также оплата может быть разбита на два способа: часть наличными и часть безналичным способом.

Вся полученная конфиденциальная информация не накапливается, данные банковских карт клиентов не хранятся. Информация о данных банковских карт передается в зашифрованном виде.

Передается ли коронавирус через цветы?

Большая часть постоянных клиентов в период карантина перестала осуществлять покупку цветов. Большинство боятся заразиться коронавирусом через цветы. По данным ВОЗ данный тип заболевания не передается через букеты.

Если в магазине соблюдаются все правила личной гигиены персонала, дезинфекции и средств индивидуальной защиты, то можно продолжать покупать цветы и радовать себя и близких.

Темы: Стиль
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