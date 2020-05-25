Модные женские худи в 2020

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Худи – предмет женского гардероба, покоривший множество сердец по всему свету своей уникальностью, универсальностью и безусловной практичностью

Представляет собой толстовку из плотной ткани с капюшоном, без застёжек и молний, дополненную в некоторых случаях карманом-кенгуру. Много лет подряд изделие продолжает оставаться на вершине рейтинга модных вещей для женщин. Во многом это связано с тем, что стабильно популярными остаются тренды удобной одежды, имеющей более спортивную направленность, отсутствие подчёркнуто женственных предпочтений в одежде, новые направления унисекс, где нет акцента на принадлежность к полу.

Благодаря внешним особенностям такая одежда идеально вписалась в современную моду женского стиля и теперь занимает прочное место в этой нише. В текущем году мода диктует нам некоторые особенности и предоставляет возможность по достоинству оценить оригинальные предложения для весны и наступающего лета.

Новинки и оригинальные акценты сезона 2020

Итак, какие именно женские худи будут актуальны в 2020 году?

В моде снова модели оверсайз, на несколько размеров больше необходимого. Несмотря на то, что это первоначальная особенность, и эта одежда в принципе не должна быть обтягивающей, можно выбрать варианты с удлинёнными рукавами, длинным нижним краем, большим карманом или просто более свободные, нежели ранее;

Трендовый цвет весны и лета – хаки. Толстовки с капюшоном, выполненные в этой расцветке, однотонные зелёных и схожих оттенков будут ультрамодными в предстоящие месяцы. Однако необходимо учесть, что такие модели лучше комплектовать с однотонным низом, неброскими джинсами, брюками или шортами. Особенно смелым и стильным решением станет сочетание худи в цвете хаки с расклешённой летящей женственной юбкой.

Оранжевый и красный – ещё два актуальных цвета в этом сезоне. Оранжевый при этом должен иметь терракотовый или насыщенный кирпичный оттенок, красный может иметь кричаще яркое исполнение. Стоит помнить, что в этом случае выбирать комплект стоит осторожно, не перебарщивая с яркими акцентами в брюках или джинсах. Под такие вещи лучше всего выбрать одежду спокойных тонов, более стандартного кроя, без лишних элементов и фурнитуры.

Спортивное платье – яркая новинка наступившего сезона. Может иметь длину миди, выполняется из плотных тканей, легко может заменить парку в прохладные летние или осенние дни. Такое платье имеет привычный для моделей крой, карманы, утягивающие элементы по нижнему краю, капюшон на завязках. Выполняется в разных фасонах, включая привычный прямой свободный силуэт с широкими рукавами и силуэт-трапецию, расширяющийся книзу. Идеально сочетается как с женственной обувью, так и с дополнением в виде велосипедок или джинсов.

Отдельным акцентом этого года можно отметить возвращение актуальной моды на сочетание худи и велосипедок – несмотря на то, что такой комплект кажется устаревшим, последние модные направления говорят об обратном. Главным условием остаётся при этом правильный выбор основных предметов такого комплекта – например, если изделие свободного фасона, яркого цвета или удлинённого покроя, выгоднее остановиться на более тёмном и простом низе стандартной длины и спокойного дизайна.

Отдельным акцентом этого года можно отметить возвращение актуальной моды на сочетание худи и велосипедок – несмотря на то, что такой комплект кажется устаревшим, последние модные направления говорят об обратном. Главным условием остаётся при этом правильный выбор основных предметов такого комплекта – например, если изделие свободного фасона, яркого цвета или удлинённого покроя, выгоднее остановиться на более тёмном и простом низе стандартной длины и спокойного дизайна. Чёрный и белый цвета для женских худи продолжают оставаться актуальными на протяжении многих сезонов подряд. Не потеряют своей актуальности они и в текущем году. Классическое исполнение позволяет обладательнице любого роста и любых особенностей фигуры выбирать для себя наиболее подходящий вариант, который будет выигрышно смотреться и составит удачное сочетание с любым низом.

Цвета, принты и фасоны

В моде некоторые дополнения к чёрному и белому цвету – принты и цветовой декор, яркие золотистые узоры, которые особенно привлекательно смотрятся на однотонных моделях. В этом случае яркий акцент в одежде также приходится на верх, поэтому отличным дополнением станут классические или зауженные джинсы, клетчатые или однотонные спокойного оттенка брюки. Ещё одним сравнительно новым трендом сезона становится возможность сочетать вещь с шортами – средней длины или укороченными. Это подходящий вариант для прохладного лета, может дополняться как спортивной обувью, кроссовками и кедами, так и простыми повседневными вариантами стильной женской обуви.

Безусловной новинкой сезона, которая заслуживает особенного внимания, становится широкая популяризация модели под названием «кроп». Это ультракороткие модели, которые могут иметь стандартное для худи исполнение, длинные рукава, капюшон, так и некоторое оригинальное – ассиметричный подол, кричащие принты больших размеров. Такие изделия можно носить с узкой женственной юбкой и обувью на каблуке, спортивными и тренировочными брюками, зауженными джинсами с высокой талией. Последнее предложение особенно выигрышно будет смотреться на стройных и худеньких девушках, которые такими комплектами смогут подчеркнуть собственную женственность, несмотря на кажущуюся грубость выбранного стиля.

Новый сезон даёт представительницам прекрасной половины человечества большое количество новых модных предложений, благодаря которым худи в женском гардеробе заиграет новыми красками и сможет сыграть наиболее выигрышную роль. При правильном выборе эта вещь даст владелице не только соответствие моде и стилю, но и удобство, практичность, комфорт и тепло, актуальный внешний вид независимо от погодных условий и наступившего времени года.