Есть ли смысл мониторить сайты промокодов

17:23

Сайты, предлагающие промокоды, пользуются неоднозначной репутацией

Прежде всего из-за навязчивой рекламы в сети, иногда рекламы не только навязчивой, но и вводящей в заблуждение. Недобросовестные владельцы ресурсов в погоне за популярностью часто предлагают устаревшие, а то и не имеющие отношение к действительности промокоды.

Тем не менее, интернет-продавцы действительно проводят акции. И сэкономить, используя промокод, действительно можно. Убедиться в этом можно заглянув на честный ресурс promokodio.com

Сколько сайтов необходимо мониторить?

Пока одни люди переплачивают даже за покупки, выбор которых требует вдумчивого отношения к деньгам - бытовая техника, телевизоры, компьютеры, другие тратят несоизмеримое стоимости товара время на поиск промокода или скидки. Некоторые завсегдатаи интернет-магазинов имеют в закладках браузера около десятка сайтов с промокодами. В этом нет никакого смысла.

Сотрудники ресурсов, предлагающих посетителям правдивую информацию об акциях, прекрасно знают сайты конкурентов. Таким образом, если где-то в сети появилась возможность получить промокод, через полдня о нем будут осведомлены сотрудники всех профильных сайтов.

Разумеется, исключения бывают. Прежде всего на ресурсах с узкой специализацией. Реже такие сайты предлагают посетителям уникальные промокоды. Тем не менее, следует задуматься о том стоит ли потраченного времени такой шопинг. Тем более, что, зачастую, соблазнившись скидкой, покупатель приобретает ненужный товар.

Промокоды на какие товары стоит искать

Разумеется, скидочный сайт в закладках браузера лишним не будет. Но скидки на определенные виды товаров и услуг если и бывают, то не очень существенные. А вот на некоторые могут реально достигать 90%. Прежде всего это

авиабилеты (к сожалению, авиакомпании используют промокоды все реже);

модная одежда (высокая стоимость модной одежды компенсируется сезонными скидками);

компьютерная техника и электроника (следует сравнивать цены в разных магазинах).

Онлайн-магазины в интернете ведут разную ценовую политику. Поэтому не следует сразу доставать кредитку, увидев огромную скидку. Стоимость одного и того же товара в сети может отличаться разы. Никакой промокод не поможет если приобрести компьютер, стоимость которого продавец завысил в несколько раз.

Для того, чтобы узнать реальную стоимость компьютерной колонки или модной майки достаточно открыть поисковик. Ресурсы, сообщающие информацию о промокодах, информируют об акции, а не о самом выгодном предложении.