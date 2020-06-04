Что нужно знать при выборе лодки ПВХ

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Традиционно, любые надувные лодки продолжают называть резиновыми

Хотя их давно делают в основном из ПВХ, который гораздо прочнее и эластичнее. Именно использование армированного лодочного ПВХ дало новый импульс к развитию надувных лодок как класса. Достаточно посмотреть на то, как выглядят лодки ПВХ, https://rus-lodki.ru/, чтобы понять, что далеко не все из них предназначены для сидения с удочкой на тихом озерце. Килевая лодка под мощный мотор может развивать крейсерскую скорость и должна регистрироваться в ГИМС как транспортное средство.

Новые характеристики современных лодок

С такими характеристиками как длина, ширина, количество мест и общая грузоподъемность разобраться не сложно. А вот с новыми характеристиками человеку, не знакомому со специфическими терминами, совладать сложнее.

Прежде всего, увидев дешевую лодку, следует поинтересоваться из какой именно ПВХ ткани она изготовлена. Дело в том, что армированный лодочный ПВХ - достаточно дорогой материал. Поэтому недобросовестные производители часто заменяют его тентовым "суррогатом", указывая в паспорте просто ПВХ.

Если при сопоставимых характеристиках лодки ПВХ выглядит соблазнительно дешево - есть повод задуматься. Иногда производители указывают плотность ткани, можно ориентироваться на эту цифру, она должна быть не меньше 850 грамм на м2

Наличие киля существенно влияет на ходовые качества не только лодок под мотор, но и весельных. Киль может быть полноценным (по всей длине) или частичным. Из общепринятых терминов следует обратить внимание на

фальшборт (защищает от волн и брызг, являясь продолжением надувного борта лодки);

стрингер (придает корпусу дополнительную жесткость);

пайол (жесткий настил на пол).

Некоторые надувные лодки, скорее, можно назвать разборными, нежели надувными. Они имеют большое количество совсем не надувных элементов.

Сколько отсеков должно быть у надувной лодки

Тем не менее, основной любой надувной лодки является корпус из ПВХ. Основной характеристикой корпуса, помимо материала изготовления, является количество отсеков. Чем больше отсеков - тем меньше вероятность того, что лодка из-за повреждения утонет, не добравшись до берега.

Лучше не покупать лодки, не имеющие минимум 2 отсеков. Лодки под мотор мощностью до 15 литров в секунду лучше выбирать, ориентируясь на 3 отсека. Грузоподъемность таких лодок может достигать 700-1000 кг, плюс вес самой лодки, вес мотора. Если надувная лодка на полной скорости врежется в препятствие, то может не выдержать даже самый прочный ПВХ.