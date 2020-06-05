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Председатель «Союза женщин России» ответила на попытки навязать россиянам однополую модель семьи

17:32 5.06.2020

Она напомнила о том, как Россию критиковали из-за нежелания ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова рассказала слушателям радиостанции "Говорит Москва" о попытках навязать россиянам однополую модель семьи.

© KM.RU, Алексей Белкин

Тема приняла широкую огласку после публикации ролика РИА ФАН, ставшего вирусным.

Екатерина Лахова считает необходимой поправку в Конституцию о признании брака исключительно союзом мужчины и женщины.

"Традиционная семья — это мужчина и женщина, но не геи. Больные люди, извините. Надо быть терпимым к этому, говорят. В Конституции это будет прописано, по крайней мере, я буду спокойна в этом плане", - рассказала Екатерина.

Председатель «Союза женщин России» поделилась со слушателями радиостанции своим негодованием по поводу того, что международные институты пытаются навязать россиянам однополые браки. Она напомнила о том, как Россию критиковали из-за нежелания ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Пояснив, что даже через конвенцию европейцы пытаются "протащить однополые браки".

Ранее Екатерина Лахова призывала учить девочек семейной жизни со школьных лет.
 

Темы: Мой мужчина, Стиль
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.06.2020, 18:58
Гость: gvozd

Традиционная семья — это мужчина и женщина, но не геи.
--
разумеется.
семья существует ради главного и сверхтяжелого дела пары которое Никот за нее не может сделать - родить и вырастить детей.
но...
если Государство вмешиавается в дела семьи и фактически Владеет детьми.. роль Родителей превращается во временных надсмотрщиков и Любой может это делать - в том числе гомесексуалист.
все вытекает одно из другого, это все либеральная/социалистическя Идеология..
уничтожение семьи Государством - об этом писали либеральные теоретики, такие как энгельс например.
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