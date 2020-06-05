Председатель «Союза женщин России» ответила на попытки навязать россиянам однополую модель семьи
Председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова рассказала слушателям радиостанции "Говорит Москва" о попытках навязать россиянам однополую модель семьи.
© KM.RU, Алексей Белкин
Тема приняла широкую огласку после публикации ролика РИА ФАН, ставшего вирусным.
Екатерина Лахова считает необходимой поправку в Конституцию о признании брака исключительно союзом мужчины и женщины.
"Традиционная семья — это мужчина и женщина, но не геи. Больные люди, извините. Надо быть терпимым к этому, говорят. В Конституции это будет прописано, по крайней мере, я буду спокойна в этом плане", - рассказала Екатерина.
Председатель «Союза женщин России» поделилась со слушателями радиостанции своим негодованием по поводу того, что международные институты пытаются навязать россиянам однополые браки. Она напомнила о том, как Россию критиковали из-за нежелания ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Пояснив, что даже через конвенцию европейцы пытаются "протащить однополые браки".
Ранее Екатерина Лахова призывала учить девочек семейной жизни со школьных лет.