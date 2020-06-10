Магазин плитки. Новые подходы в работе
Улицы крупных российских городов пестрят вывесками с названиями магазинов-салонов, шоу-румов и фирменных бутиков материалов для декоративной отделки. Кроме того, сегодня, как никогда, востребованы интернет-магазины этой группы товаров.
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Современные специализированные магазины плитки Иркутска радуют не только великолепием представленных образцов от лучших российских и европейских производителей, но и высоким уровнем комфорта.
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Покупателям предоставляют сервисные услуги будущего, такие как примерка плитки на дому или 3-D дизайн-проект в подарок.
Опытные консультанты помогут разобраться в представленном ассортименте с учетом индивидуальных предпочтений.
Виды облицовки по составу материала
В магазине плитки можно купить следующие облицовочные материалы:
- Керамическую плитку.
- Керамогранит.
- Мозаику.
Керамическая плитка
Долгое время остается лидером продаж. Удобна и практична в использовании, экологична и долговечна.
В зависимости от эксплуатационных параметров бывает.
- Прочная.
- Водостойкая.
- Морозостойкая.
- Термоустойчивая.
- Износостойкая.
Кроме этого различают глянцевую, матовую и полуматовую плитку в соответствии с фактурой и дизайном.
В зависимости от условий эксплуатации плитка делится на 5 классов. Для ванных и туалетных комнат, относящихся к зонам с низкой активностью, достаточно плитки 1 класса. В спальнях, гостиных, кухнях и прихожих идеально подойдет 2 класс.
Керамическую плитку 3 класса укладывают в гостиницах, офисах и других административных помещениях.
4 класс просто создан для торговых центров, предприятий индустрии питания и гостеприимства.
А вот там, где активность высокая, особенно в общественных местах, подойдет последний 5 класс.
Керамогранит
Набирает обороты по популярности. Чаще всего используют для пола, может составить конкуренцию керамической плитке.
Различают два вида:
- Глазурованный.
- Неглазурованный.
Отличается особой прочностью, длительным сроком службы и легкостью в уходе. Универсальный материал для отделки снаружи и внутри, используют для пола в кухне и ванной.
Мозаика
Чаще всего мозаику в интерьере применяют профессиональные дизайнеры. Возможность использовать этот материал вдохновляет на творчество, помогает скрыть неидеальные поверхности и переходы. Подойдет в качестве самостоятельного материала или в паре с керамической плиткой.
Украсит любое пространство, будь то кухня, ванна или жилое помещение. Хороша и для наружной отделки.
Самыми интересными вариантами мозаики считаются:
- Стеклянная.
- Каменная.
- Керамическая.
Большинство магазинов плитки оказывают дополнительные услуги в виде замеров и расчетов необходимого количества отделочных материалов, бесплатной доставки материалов и услуг профессиональных дизайнеров.
Магазины выполняют заказы любого объёма и уровня сложности, предоставляют скидки своим постоянным клиентам и поощряют новоселов.