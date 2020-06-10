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Магазин плитки. Новые подходы в работе

13:11 10.06.2020

Магазины выполняют заказы любого объёма и уровня сложности

Улицы крупных российских городов пестрят вывесками с названиями магазинов-салонов, шоу-румов и фирменных бутиков материалов для декоративной отделки. Кроме того, сегодня, как никогда, востребованы интернет-магазины этой группы товаров.

Найти магазин плитки в Иркутске KERAMAnaDOM не составит труда, достаточно ввести в поисковую строку название самой известной в России марки итальянской плитки KERAMA MARAZZI.

Современные специализированные магазины плитки Иркутска радуют не только великолепием представленных образцов от лучших российских и европейских производителей, но и высоким уровнем комфорта.

В каталогах идёт своевременное обновление роскошных коллекций с бесчисленным количеством предложений.

Покупателям предоставляют сервисные услуги будущего, такие как примерка плитки на дому или 3-D дизайн-проект в подарок.

Опытные консультанты помогут разобраться в представленном ассортименте с учетом индивидуальных предпочтений.

Виды облицовки по составу материала

В магазине плитки можно купить следующие облицовочные материалы:

  1. Керамическую плитку.
  2. Керамогранит.
  3. Мозаику.

Керамическая плитка

Долгое время остается лидером продаж. Удобна и практична в использовании, экологична и долговечна.

В зависимости от эксплуатационных параметров бывает.

  • Прочная.
  • Водостойкая.
  • Морозостойкая.
  • Термоустойчивая.
  • Износостойкая.

Кроме этого различают глянцевую, матовую и полуматовую плитку в соответствии с фактурой и дизайном.

В зависимости от условий эксплуатации плитка делится на 5 классов. Для ванных и туалетных комнат, относящихся к зонам с низкой активностью, достаточно плитки 1 класса. В спальнях, гостиных, кухнях и прихожих идеально подойдет 2 класс.

Керамическую плитку 3 класса укладывают в гостиницах, офисах и других административных помещениях.

4 класс просто создан для торговых центров, предприятий индустрии питания и гостеприимства.

А вот там, где активность высокая, особенно в общественных местах, подойдет последний 5 класс.

Керамогранит

Набирает обороты по популярности. Чаще всего используют для пола, может составить конкуренцию керамической плитке.

Различают два вида:

  • Глазурованный.
  • Неглазурованный.

Отличается особой прочностью, длительным сроком службы и легкостью в уходе. Универсальный материал для отделки снаружи и внутри, используют для пола в кухне и ванной.

Мозаика

Чаще всего мозаику в интерьере применяют профессиональные дизайнеры. Возможность использовать этот материал вдохновляет на творчество, помогает скрыть неидеальные поверхности и переходы. Подойдет в качестве самостоятельного материала или в паре с керамической плиткой.

Украсит любое пространство, будь то кухня, ванна или жилое помещение. Хороша и для наружной отделки.

Самыми интересными вариантами мозаики считаются:

  • Стеклянная.
  • Каменная.
  • Керамическая.

Большинство магазинов плитки оказывают дополнительные услуги в виде замеров и расчетов необходимого количества отделочных материалов, бесплатной доставки материалов и услуг профессиональных дизайнеров.

Магазины выполняют заказы любого объёма и уровня сложности, предоставляют скидки своим постоянным клиентам и поощряют новоселов.

Темы: Стиль
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