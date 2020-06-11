Кинезио тейпы для лица - что это, история появления
Источник: https://bbtape.ru/
Эстетическая косметология позаимствовала кинезио тейпы из спортивной медицины. С 1973 года тейпирование применялось для поддержки суставов, их надежной фиксации, без ограничения подвижности, снятия излишнего напряжения с травмированных мышц (шеи, ног, спины), их расслабления после тяжелых тренировок.
В современном времени, кинезио тейпы используют в разных областях медицины. С середины 2000-х годов, появились схемы омоложения, предполагающие удаление морщин, путем наложения тейпов - клейкой ленты (шелковой или атласной), смазанной гипоаллергенным клеем на основе акрила.
В стремлении к желаемым формам, женщины идут на многое – даже болезненные процедуры нитевой подтяжки, «уколы красоты» и радикальные операции. Но теперь в косметологии используются менее опасные и достаточно эффективные методы вернуть молодость, без специального дорогостоящего оборудования. Носить тейпы можно круглосуточно, пять-семь дней в неделю и даже мыться, не снимая их.
Косметический пластырь выполняется из хлопка или вискозы. Данная эффективная методика позволяет вернуть в норму «поплывший» овал лица, достичь видимого эффекта подтяжки, избавить от мимических морщин и двойных подбородков, убрать лобные складки. Данную косметологическую процедуру предлагают многие салоны красоты, но часто проводят самостоятельно - без обращения к косметологу.
Как выполняют процедуру кинезиотейпирования лица
Тэйп-лифтинг – безоперационный способ подтягивания лица. С помощью тканевых эластичных пластырей, производится заметная подтяжка кожи. При правильном применении специальных эластичных полосок пластыря, происходит расслабление мимических мышц, уменьшение и даже полное устранение морщин, вызванных спазмом.
Тейпы представляют собой небольшие разноцветные либо телесного цвета рулоны, шириной 2,5-5 см., к которым прилагается инструкция. При использовании материала в домашних условиях, выполнении процедуры самостоятельно, специалисты рекомендуют следующие действия:
- перед наклеиванием нужно очистить кожу, обезжирить ее, чтобы пластырь держался крепко;
- уголки полосок закругляют, чтобы они не отклеились слишком быстро;
- при наложении следует избегать жесткого растягивания кожных покровов;
- клеить тейпы желательно в положении лежа, когда все лицевые мышцы расслаблены;
- пластырь натягивается, но ровно на столько, чтобы не чувствовался дискомфорт;
- для лечения «гусиных лапок», эффективно наклеить тейп на угол глаза;
- чтобы убрать мешки под глазами, изделие клеят на нижнее веко;
- накладывать тейпы проще всего снизу вверх, предпочтительно по массажным линиям.
Тейпы фиксируют непосредственно на «проблемных» участках, проще всего применять их в ночное время суток. Изделие не вызывает болезненных ощущений, даже во время снятия ленты.
Противопоказания для процедуры тейпирования
В 50-х годах прошлого века многие кинозвезды, чтобы мгновенно «подправить» форму лица, занимались наклеиванием полосок простого пластыря, пряча его под париками и слоем пудры. Это приводило к тому, что подтянуть лоб и щеки получалось лишь на время, пока приклеена лента, но позже кожа обвисла еще сильнее.
Важно знать, что тейпы используют только при отсутствии противопоказаний, к которым относятся:
- болезни кожи, ее повреждения;
- индивидуальная непереносимость компонентов пластыря;
- любые параличи лицевых мышц;
- серьезные проблемы с сердцем, кровообращением;
- сахарный диабет и гипертония в тяжелых формах.
Количество сеансов тейпирования зависит от возраста, глубины морщин, исходного состояния кожного покрова.
Совет: для проведения эстетического тейпирования рекомендуется использовать только качественные материалы.
Как снимают тейпы
Снимать пластырь нужно плавными движениями, по массажным линиям, в направлении к лимфатическим узлам. При малом сроке ношения (несколько часов) они снимаются легко, при длительном (сутки и более) – можно использовать смочить теплой водой, использовать косметическое масло, любой жир. Особую осторожность соблюдают при работе с веками. После снятия тейпов рекомендуется наносить крем для увлажнения кожи. Важно соблюдать технику тейпирования, избегать задействования поврежденных участков кожи.
Совет: перед использованием пластырей желательно изучить атлас мышц лица, расположение лимфатических узлов.
Где купить качественные кинезио тейпы
Кинезиотейпирование рекомендуется проводить уже в возрасте от 25 лет. Приобрести тейпы можно в интернет-магазине BBTape. Что такое способен сделать этот материал, производства Кореи:
- избавляет от глубоких носогубных складок;
- позволяет подтянуть кожу шеи;
- активно удаляет межбровные складки;
- подтягивающий пластырь улучшает циркуляцию лимфы и поверхностный кровоток в тканях, без болевых ощущений;
- снятие отеков, чрезмерного напряжения мышц, избавление от гематом;
- при правильном наложении максимально эффективен в любом возрасте:
- помогает быстро подтянуть овал лица;
- приподнимают уголки глаз, губ.
Основные схемы тейпирования можно посмотреть на сайте компании BBTape. Накладывать пластырь рекомендуется ежедневно: для кратковременного эффекта – 3-6 часов, для длительного – 8 и более. Стандартный курс тейпирования лицевых мышц – около четырех недель ежедневного применения.
Купить тейпы BBTape изготовленные в Корее, проще всего через интернет. Фирменные изделия также способны подтянуть грудь избавить от гипертонуса шеи, разгладить морщины, сохранить эластичность кожи, убрать дискомфорт, боль и отеки, вызванные растяжением мышц.