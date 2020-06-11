Кинезио тейпы для лица - что это, история появления

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Кинезиотейпирование рекомендуется проводить уже в возрасте от 25 лет

Источник: https://bbtape.ru/

Эстетическая косметология позаимствовала кинезио тейпы из спортивной медицины. С 1973 года тейпирование применялось для поддержки суставов, их надежной фиксации, без ограничения подвижности, снятия излишнего напряжения с травмированных мышц (шеи, ног, спины), их расслабления после тяжелых тренировок.

В современном времени, кинезио тейпы используют в разных областях медицины. С середины 2000-х годов, появились схемы омоложения, предполагающие удаление морщин, путем наложения тейпов - клейкой ленты (шелковой или атласной), смазанной гипоаллергенным клеем на основе акрила.

В стремлении к желаемым формам, женщины идут на многое – даже болезненные процедуры нитевой подтяжки, «уколы красоты» и радикальные операции. Но теперь в косметологии используются менее опасные и достаточно эффективные методы вернуть молодость, без специального дорогостоящего оборудования. Носить тейпы можно круглосуточно, пять-семь дней в неделю и даже мыться, не снимая их.

Косметический пластырь выполняется из хлопка или вискозы. Данная эффективная методика позволяет вернуть в норму «поплывший» овал лица, достичь видимого эффекта подтяжки, избавить от мимических морщин и двойных подбородков, убрать лобные складки. Данную косметологическую процедуру предлагают многие салоны красоты, но часто проводят самостоятельно - без обращения к косметологу.

Как выполняют процедуру кинезиотейпирования лица

Тэйп-лифтинг – безоперационный способ подтягивания лица. С помощью тканевых эластичных пластырей, производится заметная подтяжка кожи. При правильном применении специальных эластичных полосок пластыря, происходит расслабление мимических мышц, уменьшение и даже полное устранение морщин, вызванных спазмом.

Тейпы представляют собой небольшие разноцветные либо телесного цвета рулоны, шириной 2,5-5 см., к которым прилагается инструкция. При использовании материала в домашних условиях, выполнении процедуры самостоятельно, специалисты рекомендуют следующие действия:

перед наклеиванием нужно очистить кожу, обезжирить ее, чтобы пластырь держался крепко;

уголки полосок закругляют, чтобы они не отклеились слишком быстро;

при наложении следует избегать жесткого растягивания кожных покровов;

клеить тейпы желательно в положении лежа, когда все лицевые мышцы расслаблены;

пластырь натягивается, но ровно на столько, чтобы не чувствовался дискомфорт;

для лечения «гусиных лапок», эффективно наклеить тейп на угол глаза;

чтобы убрать мешки под глазами, изделие клеят на нижнее веко;

накладывать тейпы проще всего снизу вверх, предпочтительно по массажным линиям.

Тейпы фиксируют непосредственно на «проблемных» участках, проще всего применять их в ночное время суток. Изделие не вызывает болезненных ощущений, даже во время снятия ленты.

Противопоказания для процедуры тейпирования

В 50-х годах прошлого века многие кинозвезды, чтобы мгновенно «подправить» форму лица, занимались наклеиванием полосок простого пластыря, пряча его под париками и слоем пудры. Это приводило к тому, что подтянуть лоб и щеки получалось лишь на время, пока приклеена лента, но позже кожа обвисла еще сильнее.

Важно знать, что тейпы используют только при отсутствии противопоказаний, к которым относятся:

болезни кожи, ее повреждения;

индивидуальная непереносимость компонентов пластыря;

любые параличи лицевых мышц;

серьезные проблемы с сердцем, кровообращением;

сахарный диабет и гипертония в тяжелых формах.

Количество сеансов тейпирования зависит от возраста, глубины морщин, исходного состояния кожного покрова.

Совет: для проведения эстетического тейпирования рекомендуется использовать только качественные материалы.

Как снимают тейпы

Снимать пластырь нужно плавными движениями, по массажным линиям, в направлении к лимфатическим узлам. При малом сроке ношения (несколько часов) они снимаются легко, при длительном (сутки и более) – можно использовать смочить теплой водой, использовать косметическое масло, любой жир. Особую осторожность соблюдают при работе с веками. После снятия тейпов рекомендуется наносить крем для увлажнения кожи. Важно соблюдать технику тейпирования, избегать задействования поврежденных участков кожи.

Совет: перед использованием пластырей желательно изучить атлас мышц лица, расположение лимфатических узлов.

Где купить качественные кинезио тейпы

Кинезиотейпирование рекомендуется проводить уже в возрасте от 25 лет. Приобрести тейпы можно в интернет-магазине BBTape. Что такое способен сделать этот материал, производства Кореи:

избавляет от глубоких носогубных складок;

позволяет подтянуть кожу шеи;

активно удаляет межбровные складки;

подтягивающий пластырь улучшает циркуляцию лимфы и поверхностный кровоток в тканях, без болевых ощущений;

снятие отеков, чрезмерного напряжения мышц, избавление от гематом;

при правильном наложении максимально эффективен в любом возрасте:

помогает быстро подтянуть овал лица;

приподнимают уголки глаз, губ.

Основные схемы тейпирования можно посмотреть на сайте компании BBTape. Накладывать пластырь рекомендуется ежедневно: для кратковременного эффекта – 3-6 часов, для длительного – 8 и более. Стандартный курс тейпирования лицевых мышц – около четырех недель ежедневного применения.

Купить тейпы BBTape изготовленные в Корее, проще всего через интернет. Фирменные изделия также способны подтянуть грудь избавить от гипертонуса шеи, разгладить морщины, сохранить эластичность кожи, убрать дискомфорт, боль и отеки, вызванные растяжением мышц.