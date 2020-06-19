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Портальные системы: характеристика и особенности

22:44 19.06.2020

В современном дизайне интерьеров используются разные задумки и идеи 

Сегодня популярность приобретают панорамные виды, которые нашли для себя применение не только в окнах, но еще и дверных конструкциях. Другими словами это называется портальными системами. Создаются они с помощью панорамного остекления, в ходе которого используется конструкция с раздвижными дверьми или окнами. При этом стекло охватывает максимальную площадь - то есть от потолка и до самого пола. Чтобы понять, нужен ли вам такой элемент интерьера в доме, узнайте о нем больше информации.

Особенности

Конструкция обладает следующими особенностями:

  • В панорамную систему окна встроены верхние и нижние направляющие, что позволяет открывать и закрывать окна и двери без сопутствующему шума аналогичным действиям.
  • В закрытом состоянии конструкция полностью герметична, а значит не будет проблем с выдуванием теплого воздуха из квартиры или дома в зимний период времени (если говорить об окнах). Если портальная система используется для дверей, то будет отсутствовать слышимость.
  • В процессе установки используются щеточные уплотнители опоясывающего типа. Это продлевает срок службы, а также облегчает эксплуатацию системы.
  • Ролики, которые приводят конструкцию в движение, опираются на армирующие элементы. Благодаря этому нагрузка на всю систему распределяется равномерно и нигде не будет перевеса или что-то в этом роде.

В зависимости от того, в каких условиях будет использоваться панорамное остекление, выбирается тип портальной системы. Так, например, если установка планируется в не очень холодном помещении или во внутренних перегородках, то подойдет обычное безопасное стекло. Если же установка подразумевает контакт с холодным воздухом, то целесообразнее отдать предпочтение конструкциям с теплозащитными стеклопакетами. При этом есть возможность выбрать самоочищающийся материал, за которым уход сводится к минимуму.

Плюсы портальной системы

  • В вопросе ухода и эксплуатации система очень просто и не требует особых усилий.
  • Гарантируется надежность и долговечность.
  • Система оснащена автоматикой.
  • Обеспечивается отличная теплоизоляция и шумоизоляция.
  • При открывании не занимает пространство.
  • Подходит для любого интерьера.
  • Может использовать как внутри помещений, так и снаружи.
  • Смотрится очень не только стильно и красиво, но еще и необычно, чем можно удивить гостей.
Темы: Стиль
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