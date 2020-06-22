Особенности выбора мужской обуви
Правильно подобранная пара не только украшает внешне, но и носится с комфортом, как минимум, несколько лет.
На что обратить внимание при выборе мужской обуви?
Подбирая закрытую обувь, важно учесть такие факторы, как материал и качество пошива. Дорогой обуви из натуральной кожи или нубука следует отдать предпочтение. Она отлично растягивается, садится по ноге и отличается стойкостью к износу. Посетив, например, этот сайт, можно найти широкий ассортимент фирменной кожаной обуви для мужчин на любой сезон.
Качество пошива несложно определить по следующим признакам:
- способ соединения верха с подошвой;
- запах;
- гибкость подошвы.
Качественная обувь между подошвой и верхней частью имеет специальный слой (рант) со швом. В дешевом варианте подошва не прошивается, а крепится на клей. В этом случае шов тоже может быть, но он несет чисто декоративную функцию.
Подделку можно отличить и по неприятному клеевому аромату, который чувствуется сразу после открытия коробки тогда, как качественная обувь не имеет навязчивого химического запаха. Гибкая эластичная подошва, плотно прилегающая к колодке, – также признак высокого качества.
Сочетаемость обуви с одеждой и аксессуарами
При подборе новой пары стоит учесть несколько нюансов:
- преимущественный стиль гардероба;
- цвет вещей;
- внешний вид аксессуаров.
Например, туфли со шнурками будут отлично сочетаться с деловым костюмом, а мокасины без шнурков подойдут под повседневный наряд. Цвет обуви должен подходить к рубашке и быть на несколько тонов темнее. Например, под рубашку теплого бежевого или синего цвета подойдут коричневые туфли. Под рубашку холодного розового или голубого оттенка – серые или черные туфли.
По материалу изготовления и рельефу желательно, чтобы обувь сочеталась с аксессуарами: поясом, барсеткой, ремешком часов. Учет мелких нюансов сделает образ мужчины более целостным и завершенным.
Где найти фирменную мужскую обувь по оптимальной цене?
Широкий ассортимент летней, зимней и демисезонной мужской обуви представлен в интернет-магазине Perfect Shoes. В наличии не только классические модели, но и варианты для современных молодых людей: ультрамодные топсайдеры, эспадрильи, пантолеты, слипоны. В наличии:
- обувь больших размеров;
- модели на широкую ногу с объемной колодкой;
- варианты на высокий подъем с вшитыми боковыми резинками.
Каждую понравившуюся модель из каталога можно примерять в одном из магазинов вашего города. Обувь Perfect Shoes – это не только стильно и удобно, но и крайне выгодно, т.к. качественная кожаная пара прослужит в разы дольше дешевого ширпотреба.