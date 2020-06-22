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Особенности выбора мужской обуви

20:16 22.06.2020
Фото с сайта pixabay.com

Обувь - тот элемент гардероба, который в первую очередь отражает стиль и статус мужчины 

Правильно подобранная пара не только украшает внешне, но и носится с комфортом, как минимум, несколько лет.

На что обратить внимание при выборе мужской обуви?


Подбирая закрытую обувь, важно учесть такие факторы, как материал и качество пошива. Дорогой обуви из натуральной кожи или нубука следует отдать предпочтение. Она отлично растягивается, садится по ноге и отличается стойкостью к износу. Посетив, например, этот сайт, можно найти широкий ассортимент фирменной кожаной обуви для мужчин на любой сезон.

Качество пошива несложно определить по следующим признакам:

  • способ соединения верха с подошвой;
  • запах;
  • гибкость подошвы.

Качественная обувь между подошвой и верхней частью имеет специальный слой (рант) со швом. В дешевом варианте подошва не прошивается, а крепится на клей. В этом случае шов тоже может быть, но он несет чисто декоративную функцию.

Подделку можно отличить и по неприятному клеевому аромату, который чувствуется сразу после открытия коробки тогда, как качественная обувь не имеет навязчивого химического запаха. Гибкая эластичная подошва, плотно прилегающая к колодке, – также признак высокого качества.

Сочетаемость обуви с одеждой и аксессуарами


При подборе новой пары стоит учесть несколько нюансов:

  • преимущественный стиль гардероба;
  • цвет вещей;
  • внешний вид аксессуаров.

Например, туфли со шнурками будут отлично сочетаться с деловым костюмом, а мокасины без шнурков подойдут под повседневный наряд. Цвет обуви должен подходить к рубашке и быть на несколько тонов темнее. Например, под рубашку теплого бежевого или синего цвета подойдут коричневые туфли. Под рубашку холодного розового или голубого оттенка – серые или черные туфли.

По материалу изготовления и рельефу желательно, чтобы обувь сочеталась с аксессуарами: поясом, барсеткой, ремешком часов. Учет мелких нюансов сделает образ мужчины более целостным и завершенным.

Где найти фирменную мужскую обувь по оптимальной цене?


Широкий ассортимент летней, зимней и демисезонной мужской обуви представлен в интернет-магазине Perfect Shoes. В наличии не только классические модели, но и варианты для современных молодых людей: ультрамодные топсайдеры, эспадрильи, пантолеты, слипоны. В наличии:

  • обувь больших размеров;
  • модели на широкую ногу с объемной колодкой;
  • варианты на высокий подъем с вшитыми боковыми резинками.

Каждую понравившуюся модель из каталога можно примерять в одном из магазинов вашего города. Обувь Perfect Shoes – это не только стильно и удобно, но и крайне выгодно, т.к. качественная кожаная пара прослужит в разы дольше дешевого ширпотреба.

Темы: Стиль
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