Особенности выбора мужской обуви

20:16

Обувь - тот элемент гардероба, который в первую очередь отражает стиль и статус мужчины

Правильно подобранная пара не только украшает внешне, но и носится с комфортом, как минимум, несколько лет.

На что обратить внимание при выборе мужской обуви?



Подбирая закрытую обувь, важно учесть такие факторы, как материал и качество пошива. Дорогой обуви из натуральной кожи или нубука следует отдать предпочтение. Она отлично растягивается, садится по ноге и отличается стойкостью к износу. Посетив, например, этот сайт, можно найти широкий ассортимент фирменной кожаной обуви для мужчин на любой сезон.

Качество пошива несложно определить по следующим признакам:

способ соединения верха с подошвой;

запах;

гибкость подошвы.

Качественная обувь между подошвой и верхней частью имеет специальный слой (рант) со швом. В дешевом варианте подошва не прошивается, а крепится на клей. В этом случае шов тоже может быть, но он несет чисто декоративную функцию.

Подделку можно отличить и по неприятному клеевому аромату, который чувствуется сразу после открытия коробки тогда, как качественная обувь не имеет навязчивого химического запаха. Гибкая эластичная подошва, плотно прилегающая к колодке, – также признак высокого качества.

Сочетаемость обуви с одеждой и аксессуарами



При подборе новой пары стоит учесть несколько нюансов:

преимущественный стиль гардероба;

цвет вещей;

внешний вид аксессуаров.

Например, туфли со шнурками будут отлично сочетаться с деловым костюмом, а мокасины без шнурков подойдут под повседневный наряд. Цвет обуви должен подходить к рубашке и быть на несколько тонов темнее. Например, под рубашку теплого бежевого или синего цвета подойдут коричневые туфли. Под рубашку холодного розового или голубого оттенка – серые или черные туфли.

По материалу изготовления и рельефу желательно, чтобы обувь сочеталась с аксессуарами: поясом, барсеткой, ремешком часов. Учет мелких нюансов сделает образ мужчины более целостным и завершенным.

Где найти фирменную мужскую обувь по оптимальной цене?



Широкий ассортимент летней, зимней и демисезонной мужской обуви представлен в интернет-магазине Perfect Shoes. В наличии не только классические модели, но и варианты для современных молодых людей: ультрамодные топсайдеры, эспадрильи, пантолеты, слипоны. В наличии:

обувь больших размеров;

модели на широкую ногу с объемной колодкой;

варианты на высокий подъем с вшитыми боковыми резинками.

Каждую понравившуюся модель из каталога можно примерять в одном из магазинов вашего города. Обувь Perfect Shoes – это не только стильно и удобно, но и крайне выгодно, т.к. качественная кожаная пара прослужит в разы дольше дешевого ширпотреба.