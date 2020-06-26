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Летняя свадьба 2020: как организовать праздник и угодить всем?

14:40 26.06.2020

Пандемия коронавируса и длительная самоизоляция внесли свои правки в проведение свадебных торжеств 

Многие будущие молодожены решили перенести свадьбы весны на середину лета. В конце июня в Москве сняли большую часть ограничений, однако проводить массовые мероприятия до сих пор запрещено. Кроме того, эпидемия еще не закончилась, и ежедневно тысячи наших соотечественников заражаются Covid-2019. Мы расскажем как сэкономить на свадьбе этим летом и при этом организовать незабываемый праздник.

От чего придется отказаться

Пандемия внесла свои корректировки в планирование свадеб:

  • Границы страны до сих пор закрыты, а условия оформления виз для туристов непонятны. Очевидно, что организация свадебных торжеств за границей недоступна в лучшем случае до конца года.
  • Также придется пересмотреть и ограничить количество гостей. Проведение массовых мероприятий небезопасно для их участников, а банкетные залы ограничены по количеству гостей.
  • В целях безопасности стоит отказаться от традиционных посещений общественных мест и памятников культуры, если не хотите оправиться после свадьбу на больничный.
  • Масочный режим в закрытых помещениях ориентировочно продлен до осени.

Наиболее оптимальный вариант для проведения свадьбы летом 2020 – организация праздника на природе. Многие загородные клубы и туристические базы готовы предложить свои площадки для проведения важнейшего события в жизни.

Чем хороша свадьба за городом?

  • Больше возможностей для индивидуального оформления: украсить в одном стиле можно не только банкетный зал, свадебный шатер или танцпол. Особой популярностью пользуются свадебные арки из живых цветов.
  • Удобство в сравнение с городом: если забронировать загородный клуб на выходные, то молодоженам и гостям не нужно будет думать о том, как добираться домой после окончания банкета – вежливый персонал проводит каждого до заранее забронированного домика. А если ночью захотите устроить незабываемый салют – то нет необходимости в дополнительных согласованиях.
  • Красивая фотосессия: любой фотограф подтвердит, что летние фотографии с естественным освещением самые яркие. Кроме того, многие загородные клубы предлагают собственные услуги, к примеру фотосессии с лошадьми.
  • Программа развлечений для всех возрастов: за городом гораздо легче организовать незабываемый праздник не только для молодоженов, но и для детей. После вынужденного режима самоизоляции маленьких гостей в большей степени заинтересуют подвижные игры с аниматорами на детской площадке на природе, чем в закрытой игровой комнате в помещение.
  • Контроль за безопасностью: новый пункт, который надолго войдет в нашу жизнь. Безусловно, празднование свадьбы за городом более безопасно для гостей и молодоженов - вероятность заболеть коронавирусом на свежем воздухе гораздо ниже.

Аренда даже небольшого загородного клуба – достаточно дорогое удовольствие. В целях экономии можно арендовать отдельно домики с беседками или только свадебные шатры. Кроме того, общий бюджет свадьбы можно сильно сократить, если заняться самостоятельной организацией процесса.

Как самостоятельно организовать свадьбу?

Незабываемое торжество вполне по силам организовать самостоятельно и сэкономить на этом значительные суммы, не обращаясь в агентство. Сфера развлечения пострадала от эпидемии наравне с туризмом. Многие первоклассные ведущие, талантливые певцы и кавер-группы размещают информацию о себе на тематических порталах, например Artist.ru. Достаточно выбрать подходящего артиста или фотографа, и связаться с ним напрямую. В сложившийся ситуации, очень многие деятели искусства готовы пойти на разумные скидки и предложения.

Воспользовавшись нашими советами, вы можете организовать запоминающуюся и веселую свадьбу на свежем воздухе. Вероятнее всего это самое безопасное и оптимальное решение для лета 2020.

Темы: Стиль
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