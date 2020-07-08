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Что такое Черная пятница? Что отмечает Черная пятница и откуда эта традиция также появилась у нас?

Черная пятница - эти слова сегодня прокручиваются повсюду. Американская традиция, как видно, также проникла в нашу жизнь и, кажется, становится все интересней. Сегодня black Friday это возможность сэкономить на покупках. Некоторые магазины предлагают скидки до 90 процентов.

Интересные факты

В американской традиции «Черная пятница» - первая пятница после Дня Благодарения, которая является официальным началом предпраздничного сезона покупок, связанного с крупными акциями и привлекательными предложениями магазинов. Черная пятница также все чаще влияет на предложения польских продавцов.

Черная пятница в американской традиции отмечает праздник, который в 1621 году устроили первые колонизаторы Новой Англии, принявшие индейцев племени Вампаноаг. Интересно, что редко упоминается дальнейшая часть этой истории, в которой доброта и снисходительность к несходству уступают место жестокому кровопролитию, но хорошо... Победители пишут историю.

В этот день магазины предлагают множество скидок и специальных предложений, а сама Черная пятница называется началом сезона покупок перед Рождеством.

Черная пятница упоминается как самый большой в мире день распродажи. Каждый год в конце ноября магазины посещает наибольшее количество потребителей, желающих воспользоваться специальными предложениями и привлекательными скидками. Ниже мы собрали более подробную информацию об этом. В настоящее время в интернет-магазинах можно использовать купоны и промокоды, которые также дают неплохую скидку покупателям.

Проведение акций

Каждый год по случаю Черной пятницы тысячи брендов запускают привлекательные акции. Это прекрасная возможность купить избранные продукты ваших любимых брендов по более низким ценам или подготовиться к Рождеству и купить подарки для ваших близких. У нас, как и в других странах, наибольшую популярность приобретают бытовая техника и электроника. Кроме того, одежда, а также мебель и аксессуары для интерьера всегда пользуются большим интересом.

Черная пятница это день самых больших распродаж года. Он приравнивается к началу сезона покупок перед Рождеством в Соединенных Штатах. Именно здесь каждый год повторяются гигантские сокращения в последнюю пятницу ноября. В Черную пятницу многие магазины работают дольше, чем обычно, иногда даже круглосуточно.