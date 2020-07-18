Рецепты приготовления запеченных грибов - их польза для здоровья человека

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Первые упоминания о грибах, а именно о шампиньонах, появились в Древнем Римском государстве

Причем тексты содержат очень интересную информацию об удивительных вкусовых качествах грибов, об их пользе и питательности.

В настоящее время шампиньоны выращивают целенаправленно, как обычную овощную культуру. Жители практически всех стран мира используют шампиньоны в своем рационе.

Грибы придают блюдам специфический вкус и питательность. Это вкусные компоненты для первых и вторых блюд. А грибы, приготовленные на мангале, – это быстрая и полезная закуска. Эти блюда из шампиньонов приготовить не сложно. Но существуют секреты, которые позволяют не только удовлетворить голод, но и придать организму сил и здоровья. О них лучше знать.

Так, например, запекая грибы на мангале, можно почти полностью сохранить все витамины и полезные вещества. Время термической обработки минимально и составляет 15 или 20 минут. За это время грибы успевают полностью приготовиться, но разрушение питательных веществ не успевает произойти.

В этой статье предлагается несколько вкуснейших рецептов приготовления шампиньонов с использованием мангала.

Грибы запеченные сочные



Использовать можно любые шампиньоны. В качестве гарнира из овощей хорошо подойдут помидоры черри и цукини. Понадобятся приправы. Можно использовать любые на свой вкус. Особенный вкус создает следующая комбинация специй и приправ: чеснок, базилик, майоран, перец черный, перец красный острый. Пропорции согласно своим пристрастиям. Чеснок и базилик в сушеном виде.

Вымытые шампиньоны высушить. Можно оставить на некоторое время на бумажных полотенцах. Промокнуть их. Ножки можно укоротить для удобства приготовления. Оставив ножки длиной не более 1 см, не будет трудностей при насаживании их на шампуры.

Шампиньоны необходимо замариновать. Использовать нужно масло растительное, соевый соус. Развести маринад, добавив в него специи, приправы, соль по вкусу. Перемешать. Пока маринуются грибы, необходимо подготовить овощи. Вымытые помидоры черри и цукини также высушить, можно тем же способом. Тонко нарезать бекон. Нарезать цукини кружочками толщиной приблизительно 3 мм. Имея небольшую толщину овощи и бекон хорошо пропекутся.

Шампиньоны, помидоры, цукини и бекон сложить в полиэтиленовый пакет. Влить в него маринад. Пакет завязать. Можно аккуратно потрясти или просто помять руками, чтобы все хорошо перемешалось. Постараться, чтобы ингредиенты не потеряли свою целостность. Оставить для более насыщенного пропитывания маринадом на 10 минут. Время маринования можно подобрать индивидуально.

Подготовить мангал.

Нанизывать замаринованные ингредиенты можно в любом порядке, чередуя их. Но, если бекон и шампиньон располагать рядом, то их соседство придаст блюду потрясающий вкус.

Готовить в течение 20 минут. Чтобы блюдо получилось оптимальной готовности выбирать время приготовления можно самостоятельно, ориентируясь на степень жара в мангале.

Маринованные шампиньоны с овощами и беконом вкусны в любом виде. Горячие или холодные - они не оставят шанса остаться голодными.

Фото с сайта 1000.menu

Грибы запеченые со сливочным вкусом



Ингредиенты:

Шампиньоны – 1 кг

Сметана – 2 столовые ложки

Сливки – 100 мл

Специи, соль — по вкусу.

Грибы вымыть. Залить соусом. Выдержать грибы в соусе в течение часа.

Приготовление соуса:

Сливки и сметану смешать. Лучше взять эти продукты высокой жирности. Добавить специи и соль. В качестве специй можно использовать только черный перец. Но для гурманов подходит применение абсолютно любых приправ по вкусу и количеству. Соус лучше попробовать, чтобы получить блюдо нужного вкуса и аромата. Шампиньоны достать из соуса, и надеть на шампуры. Готовить на мангале в течение 20 минут.

Грибы запеченные острые



Шампиньоны весом 1 кг вымыть и высушить. В оливковое масло в количестве 5 столовых ложек добавить 1 столовую ложку бальзамического уксуса, половину чайной ложки горчицы, щепотку красного острого перца, 2 чайной ложки сахара и половину чайной ложки соли. В полученный маринад выдавить 2 зубчика чеснока.

Опустить шампиньоны в маринад. Мариновать нужно в прохладном месте в течение двух часов. Можно в холодильнике.

Надев замариновавшийся продукт, на шампуры, запекать в течение 20 минут на мангале умеренного жара. Стоит помнить, что шампиньоны, приготовленные с использованием острого маринада, могут подходить не всем. Приятного аппетита!

Грибы, запеченные с луком



Для любителей ароматных запеченных на мангале грибов предлагается использовать репчатый лук.

Шампиньоны в количестве 1 кг вымыть и высушить. Обрезать ножки, если они длинные, под самую шляпку. Необходимо взять 4 головки репчатого лука среднего размера, по 3 чайных ложки паприки и базилика, 3 штуки лаврового листа, половину чайной ложки соевого соуса, несколько веточек петрушки.

Сложить шампиньоны в кастрюлю, насыпать сверху нарезанный кольцами репчатый лук. Сверху влить одну третью часть любого растительного масла по вкусу. По очереди добавить все остальные ингредиенты. Выдавить половинку лимона. Всё аккуратно перемешать. Поставить в холодное место, например, в холодильник мариноваться не менее, чем на 1 час. По истечении времени маринования надеть на шампуры грибы, чередуя их с кольцами лука.

Грибы, запеченные с сыром



Грибы вымыть и высушить. Ножки обрезать до самой шляпки. Твердый сыр в количестве 150 г и одно яйцо натереть на крупной терке. Смешать с 1 столовой ложкой майонеза высокой жирности. Полученную смесь поместить внутрь каждого гриба.

Грибы выпекать на решетке в течение 20 минут.

Приготовленные блюда можно посыпать зеленью. Петрушка, укроп или зеленый лук придадут особую пикантность и аромат. Для запекания подходят шампиньоны белого и коричневого цветов. Остывшее блюдо из маринованных грибов, приготовленных по любому из предложенных рецептов, не теряет своего изумительного вкуса.

Фото с сайта realcooks.ru

А самое главное, что систематическое употребление правильно приготовленных грибов нормализует обмен веществ и наполняет тело полезными веществами. Калий, например, которого в грибах большое количество, поможет поддержать сердце и нормализовать кровяное давление. Не только восстановит работоспособность кровеносной системы, но и поспособствует снижению ненужного холестерина.

Бесценна польза натрия для организма человека. Его содержание в шампиньонах позволяет полноценно работать почкам и укрепляет всю нервную систему. Причем успокаивает, способствуя хорошему сну, и тонизирует, улучшая кровоснабжение головного мозга. Предотвратить недостаток витамина Д опять же помогут шампиньоны, что позволит избежать остеопороза. Эти грибы могут явиться как анти аллергенами, так и сами вызвать аллергию. Так что следует проявить осторожность людям, склонным к аллергическим реакциям. Зато любителям диет и здорового питания шампиньоны максимально подходят, так как они содержат большое количество легкоусвояемого белка.

Диетологи рекомендуют включать шампиньоны в рацион питания всем, кто хочет иметь здоровье и красивый внешний вид. Будьт

