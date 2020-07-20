Мебельная фурнитура нового поколения

14:52

Мир не стоит на месте, почти каждый день появляться различные новинки

Дом – это не только крепость, это место, которое должно быть не только комфортным, но и радовать в эстетическом плане. Хороший мастер понимает, что мало красивого цвета и подвесных полочек на кухне. Его больше интересует фурнитура, надежность, которой поможет прослужить не один год.

Сегодня на рынки предоставлено огромное море разной мебельной фурнитуры. Каждое изделие уникально по-своему, оно отличиться: ценой, внешним видом, стилистикой, сфера использования.

На какие критерии стоит обратиться внимание при выборе фурнитуры?

Качество — это самый важный пункт при покупках, не стоит экономить и брать не качественную вещь, которая сломается в течении полу года. Один раз заплатить по средней цене лучше, чем постоянно отдавать деньги на дешевую подделку.

Функциональность один из показателей при выборе любого изделия.

Стилистика, это важно с эстетической точки зрения.

Даже, когда фурнитура куплена –это не конец. Очень важно убедиться в ее качестве, при выборе стоит быть очень внимательным, это важная деталь, которая влияет на долговечность и функциональность мебели.

Чаше всего такие механизмы созданы из пластмассы, дерева или метала. Мебельный крепеж отыгрывает роль в безопасности всех жителей квартиры. Устойчивость и надежность не просто слова, когда в доме присутствует ребенок. Маленький непоседа в любой момент может, что-то перевернуть или попытаться открыть. Именно поэтому любое крепление должно быть прочным. Желательно, что бы все крепко намертво были прикреплены, болты или винты – хорошее решение, они всегда будут давать дополнительную надежность.

Что именно относиться к фурнитуре?

Нужно понимать, что не все детали – это фурнитура. К ней будут относиться: саморезы, заглушки, уголки, стяжка, винты, различные крепления. Сейчас принято, что с новой мебелью в комплекте идет подходящая фурнитура.

Играет ли роль фурнитуры на цену мебели?

В зависимости от крепления, цена может подскочить. На вид может показаться, что шкаф или любая другая мебель не дорогая, но взглянув на цену не понять откуда берутся эти числа. Чем лучше комплектация и выше качество, тем дороже будет стоить любой из предметов. Все дополнительные механизмы влияют на срок годности жизни мебели, поэтому цена может показаться не много большой.

Задача мебельной фурнитуры в том, чтобы сделать жизнь своего покупателя комфортнее. Так же, заставить вещи служить дольше положенного срока.

