Нюансы выбора качественного матраса

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Сон важен для организма, ведь в это время происходит восстановление, поэтому необходимо ответственно отнестись к выбору матраса

Большой выбор моделей представлен в каталоге - https://omatras.ru/. Специалисты помогут подобрать наиболее подходящий вариант матраса по различным параметрам: габариты, жёсткость, наполнитель, стоимость, уникальные свойства.

Особенности матрасов для сна

На данный момент в качестве наполнителей для матрасов используются следующие варианты:

холофайбер;

кокос;

латекс;

соевая пена;

кокосовая койра.

Матрасы могут быть как пружинными, так и беспружинными. При выборе учитываются длина и ширина матраса, тип пружинного блока, максимальная нагрузка.

Отдельное внимание стоит уделить детским матрасам, ведь от неправильно выбранного варианта могут возникнуть проблемы со спиной.

Преимущества ортопедического матраса

Ортопедический матрас позволит чувствовать себя отдохнувшим после сна. Если модель подбирается для худого человека, в таком случае подойдёт вариант с низким уровнем жёсткости. Для людей, имеющих лишний вес, стоит подобрать жёсткий матрас.

Пружинные матрасы пользуются большим спросом среди покупателей, что можно объяснить установленной демократичной стоимостью. Стоит тщательно сравнить особенности пружинных и беспружинных вариантов, чтобы подобрать лучший матрас для сна.

Как выбрать матрас для сна

Стоит отдать предпочтения моделям с независимым пружинным блоком, так как они обладают следующими преимуществами:

высокая степень надёжности;

длительный период эксплуатирования матраса;

возможность использования данного матраса для людей с лишним весом;

отсутствует скрип во время пользования матраса;

свойства поддержки спины.

Набирают популярность матрасы с эффектом памяти, которые имеют специальную вспененную структуру. Матрас прогибается под телом человека, повторяя его очертания, после сна материал в кратчайшие сроки восстанавливает свою первоначальную форму.

Если имеется аллегрия, тогда стоит выбирать гипоаллергенные модели матрасов. Качественные изделия - это гарантия высокой степени износостойкости, надёжность и безопасность, удобство и также комфорт после долгого сна.

Ортопедические модели позволят забыть о проблемах со спиной, которые могут возникнуть после сна. На заказанные матрасы будет действовать гарантийный период.