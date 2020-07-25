Восстановление волос: полезные советы

19:47

В эпоху «красоты» практически все девушки вкладывают большие средства и усилия для ухода за собой

Салонные процедуры помогают буквально за пару часов преобразить волосы. Но в большинстве случаев, после вымывания составов из волос, структура прядей очень портится. Для восстановления волос действенным является использование различных народных рецептов, аптечных средств и смена уходовой косметики.

Признаки поврежденных волос

Прежде чем приступить к использованию каких-либо средств, нужно определить степень поврежденности волос. К таким признакам относятся:

Сеченые кончики;

Ломкость;

Тусклость;

Сильное выпадение;

Сильное спутывание волос;

Медленный рост или вовсе его остановка.

Если волосы имеют данные признаки, то необходимо использовать целый комплекс для возвращения жизни локонам. В такой комплекс входят: шампунь для восстановления волос, маски, кондиционеры, несмываемые средства, а также различные маски и уходы по народным рецептам.

Рецепты по восстановлению волос в домашних условиях

Существует огромное количество средств для восстановления волос. Но к наиболее действенным можно отнести следующие:

Репейное масло - одно из самых действенных и популярных средств. Репейное масло используют как основу для многих масок: к 50 мл. масла необходимо добавить два желтка. Перемешать до образования однородной массы. Нанести на кожу головы, стараясь избегать кончиков. Смывать маску необходимо через час, но чуть теплой водой, иначе яйцо может свернуть и извлечь его из волос будет очень трудоемко.

Авокадо отлично подойдет для восстановления кожных покровов и восстановления поврежденных кончиков. Рецепт маски: к мякоти авокадо нужно добавить ложку меди эфирные масла. Это может быть то же репейное масло, масло чайного дерева, персиковое и кокосовое. Последние масла можно использовать, при нанесении маски на кончики волос, они будут отлично их запечатывать. Маска выдерживается 30-40 мин.

Лечение секущихся кончиков

Единственный вариант избавить от сильного сечения - это ножницы. Но, для профилактики этого неприятного явления можно использовать масло проращенных зерен пшеницы. Рецепт достаточно прост: масло наносится на кончики, надевается шапочка для душа и через пару часов масло смывается. Для повышения эффекта можно прогреть волосы феном.

Также, можно использовать отвар трав, наиболее подходит отвар крапивы. Необходимо просто прополоскать в отваре и высушить естественным путем. Крапива не только укрепляет волосяную структуру, но и дарит волосам блеск.

Все эти советы будут действенными, если помимо домашнего ухода использовать целый комплекс и различных профессиональных средств, которые можно приобрести на Hairbar.



