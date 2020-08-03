Зачем нужен промокод?

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Промокод. Что это такое? Зачем он нужен? И какие бывают?

Этот код - это прежде всего возможность купить что-то дешевле или получить бесплатно. Он состоит из комбинации разных символов при использовании которых, покупателю дается какой-то бонус в интернет-магазине.

Его аналог это обычные, всем известные, флаера на скидку, подарок и много чего другого, которые раздают около магазинов, в метро и других общественных местах в преддверии праздников или просто магазин периодически устраивает акции для своих постоянных покупателей и привлечения новых людей.

Как и флаера, промокоды бывают разные.

Например, скидочные промокоды. Они позволяют купить товар дешевле его стоимости и это прекрасная возможность сэкономить или купить ту, вещь, которую, человек не мог себе позволить в ввиду очень маленького бюджета на эту покупку. Например, такие промокоды используют "Алиэкспрес", "Алло" и много других известных магазинов.

Скидки есть на самые разные товары: товары для дома, технику: ноутбуки, планшеты. Если честно, скидки есть на все.

Далее, это может быть акция на доставку чего-небуть . То есть, товар оплачивается в полном объеме, а вот доставляют его абсолютно бесплатно.

Иногда, заказывая себе пиццу, можно так сэкономить. Мелочь, а приятно.

Или заказывая доставку мебели из другого города можно сэкономить уже куда более существенную сумму.

Следующий промокод на дополнительную услугу или же товар. Например, при покупке телефона, флэшка идет в подарок.

Еще очень классно получить промокод по программе лояльности. То есть человек используя его, может совершать покупки, накопляя бонусы, а позже оплатить этими бонусами частично или полностью всю покупку.

Следующий промокод дает возможность возвращать часть суммы на личную карту покупателя или на накопительный счет. При возвращении на карту, покупатель может использовать эти деньги как хочет, а вот при возвращении на бонусный счет, покупатель может использовать эти деньги на следующую покупку в этом же магазине и иногда, это указывается в договоре с магазином, этот кэшбэк можно использовать какое-то время. Но если этот промокод получает постоянный клиент того или иного магазина или человек, который хочет совершить одну покупку больше, а вторую поменьше( плазменный телевизор и блендер), то это прекрасное предложение.

Далее, одно из самое выгодных предложений из всех. Там можно получить как скидку так и подарок. На выбор или в зависимости от того, что человек хочет купить.

Например, Промокод Беру в маркетплэйсе от Яндекс позволят сэкономить на разных товарах по-разному. В августе, если нужен ремонт, можно сэкономить десять процентов от суммы покупки, если нужна хорошая техника для кухни, то можно сэкономить до тридцати пяти процентов. На телевизоры же скидка до тридцати двух процентов, а на солнцезащитные очки пятьдесят процентов. При покупке же техники от Apple есть возможность получить классный подарок, а при покупке электроники Асус есть возможность получить скидку до двух тысяч.

Каждый интернет-магазин сам выбирает какие акции проводить, но чем их больше и они разнообразнее, тем интереснее. Ведь так?