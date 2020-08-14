Доставка из Метро Кэш энд Керри - преимущества, условия

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Магазины Метро Кэш энд Керри известен своими низкими ценами и широким ассортиментом товаров

Так, покупатели могут приобрести колбасы и мясные изделия, разнообразные полуфабрикаты, сладости, алкогольные и безалкогольные напитки. Кроме того, имеется собственная пекарня, благодаря которой покупатели всегда могут приобрести свежую выпечку, кондитерские изделия и полезный вкусный хлеб. Представлены морепродукты, различные морские деликатесы – крабы, устрицы и так далее. Всего, данный магазин предлагает своим клиентам более 21 тысячи товаров.

При этом Метро Кэш энд Керри постоянно старается сделать свои услуги удобнее и доступнее для покупателей. Например, запущен сервис доставки продуктов, который особенно важен в текущей сложной эпидемиологической ситуации. Даже вне зависимости от данной ситуации, сервис доставки продуктов просто очень удобен, поскольку покупателю не нужно тратить время на посещение магазина.

Особенности и преимущества сервиса

Представленная услуга по доставке товаров позволяет не торопясь выбрать нужные продукты дома или на работе. Заказ осуществляется непосредственно на сайте магазина. Однако для лучшего понимания, основные особенности и преимущества данной услуги следует рассмотреть более подробно:

При заказе доставки продуктов, их стоимость не меняется. Клиенты совершают покупки по точно таким же ценам, которые есть и в магазине. Соответственно, им не приходится переплачивать;

Указанная услуга доставки осуществляется для всех видов товаров. Скоропортящиеся товары, а также замороженные не являются исключением;

Доставка является совершенно по Москве для первых трех заказов покупателя. Кроме того, клиентам не придется оплачивать данную услугу, если стоимость приобретенных товаров составляет 3000 рублей или более. Еще одним условием получения бесплатной доставки продуктов из магазина является вес покупки, который не должен превышать 40 килограмм;

Продукты будут доставлены покупателю при любом весе заказа. Каких-либо ограничений не установлено, но при весе более 40 килограмм услуга будет платной;

Клиенты магазина имеют возможность запросить любое удобное для них время доставки. Например, сделать заказ можно, находясь на работе и запросить вечернее время, когда клиент будет находиться дома.

Заказанные продукты собираются работниками магазина сразу после поступления запроса о доставке от покупателя. Соответственно, при срочной доставке, клиенту не придется долго ждать.