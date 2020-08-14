Электрокамины - источники уюта и комфорта

14:17

Наверное, все хотят создать для себя уютный и комфортный уголок в своей квартире или доме

Ведь иногда хочется отстраниться от всех проблем, которыми насыщена жизнь современного человека, и по-настоящему отдохнуть в приносящей спокойствие обстановке. Как же создать этот уют? Цветы в горшках, разнообразная мелочевка на полках, безусловно, создают эту атмосферу, но главным её источником является камин. Как известно, открытый огонь в квартире – это не лучшее решении, поэтому с этой задачей справляется электрокамин, имитирующий присутствие в помещении настоящего источника огня. Главное его отличие от настоящего камина – безопасность использования, а другие его функции ничем не отличаются:

оригинальный элемент декора, придающий некую изысканность и особую атмосферу;

хороший источник тепла, который сможет обогреть комнату, где он размещен.

Поэтому электрокамин не только оказывают эмоциональное и эстетическое удовлетворение, но и является полезным с практической точки зрения.

На рынке предоставлено большое разнообразие электрокаминов, которые отличаются друг от друга, перед приобретением необходимо подробнее разобраться с нюансами. Выбор основывается на выборе подходящих параметров – цене, типа электрокамина и остальных плюсов и минусов при эксплуатации.

Преимущества использования

Универсальность – это еще не все плюсы, которые получит владелец электрокамина. Можно выделить целый ряд преимуществ, среди которых:

простая эксплуатация. Справиться с пользованием может любой, ведь управление настолько простое, к тому же в комплекте к каждой модели идет индивидуальная инструкция по эксплуатации. Главное отсутствует весь долгий процесс розжига настоящего камина – заготовка дров, чистка дымохода и всего остального;

длительный срок службы. Большинство производителей утверждают, что при ежедневном использовании этот универсальный аналог сможет прослужить более 10 лет;

безопасность работы. Риск возгорание значительно снижен, так как камин относится к обычным устройствам бытовой техники. При соблюдении правил использования электроприборов, вероятность возгорания сводится к нулю. Возможность установить устройство в квартирах, где есть маленькие дети или домашние питомцы;

низкая стоимость. Это устройство может позволить приобрести себе почти каждый человек, ведь самая экономичная модель составляет пару сотен долларов США. Расход электроэнергии при использовании ничем не отличается от микроволновки или телевизора.

Разновидности электрокаминов

Различие между той или иной моделью заключается не только в стоимости и функционале, но и в типе самого устройства. В зависимости от характеристик выделяют типы электрокаминов по виду очага, мощности, стилю и по используемой технологии:

2D и 3D электрокамины. Главное отличие – проекция пламени и стоимость. 2D камины имеют плоскую двухмерную и повторяющуюся имитацию пламени, в то время как 3D модели полностью имитируют огонь, благодаря дополнительным функциям: имитация дыма, увлажнение и ароматизация воздуха.

маломощные и высокомощные электрокамины. Отличие заключается в способности обогреть определённую площадь помещения. Мощность колеблется от 1кВт (обогрев площади около 10 м2) до более 2 кВт (обогрев более 20 м2);

электрокамин в исполнении классическом стиле, а также катри и хай-тек;

встраиваемые, широкоформатные и подвесные – зависит от места установки;

малогабаритные и габаритные.

Несмотря на все разнообразие, электрокамин – главный источник комфорта и уюта в любой квартире или доме и при любой дизайнерском решении.