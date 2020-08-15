Как правильно выбрать кухонный стол

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Обеденный стол для кухни подчеркивает красоту помещения

Сайт Рими, занимающийся дизайном кухни, решил поделиться советами о том, какой лучше всего подойдет стол для определенного интерьера.

Трудно выбрать в Интернете или обычном магазине качественную продукцию. Это касается и выбора мебели, ведь предлагаемые изделия довольно разнообразные по цвету и материалу. Чтобы помочь сузить круг вопросов, были собраны основные правила выбора обеденного стола под определенное помещение.

Лучше больше, чем меньше

Покупатели считают, что мебель (особенно стол) не должна занимать много пространства. Часто можно услышать такие вещи, как: «Обеденный стол понадобится только для еды» или «В семье только трое человек».

Может быть действительно только трое человек. Но если помещение достаточно большое и подходит для стола на шесть человек, то комната будет выглядеть пустой. Заполнить пространство не помогут даже дополнительные тумбы.

Дополнительное свободное пространство

Если зайти слишком далеко и втиснуть стол, который слишком велик, он будет выглядеть громоздким и мешать свободно выходить из кухни.

Поможет правило одного метра. Необходимо оставить примерно метр свободного пространства за стульями, чтобы семья и будущие гости могли беспрепятственно вставать из-за стола.

Круглый стол для маленького пространства

Круглый стол компактно помещается на кухне. Он имеет меньшие размеры, чем прямоугольный или квадратный. Можно разместить его в небольшом помещении.

Круглые столы также отлично подходят для обеденных зон, в уголках для завтрака и гостиных зон открытой планировки.

Стеклянный стол для темных помещений

Покупатели часто говорят продавцам: «Необходимо, чтобы комната стала ярче». Это обычная просьба, но не в каждом доме достаточно места или солнечного света.

Решение – стеклянный стол. Он всегда расширит и осветит любое пространство. Поверхность потребует немного большего ухода, чем стол с деревянной столешницей, когда дело дойдет до образовавшихся пятен. Но достаточно купить обычное средство для чистки стекол, и проблема будет решена!

Рекомендуется поставить на стеклянный стол простой центральный предмет, который будет сочетаться с цветом помещения.

Выводы

Обеденный стол для кухни подчеркивает красоту помещения. Для хорошего внешнего вида необходимо обратить внимание на размер стола, его цвет, материал и форму. Качественное оформление удивит как хозяев, так и гостей.