Самый съедобный гриб

20:50

Лето и осень – время, когда можно вдоволь полакомиться вкуснейшими грибочками

Но не все грибы одинаково вкусны, полезны и безопасны. А потому к своему хобби или увлечению – собиранию грибов нужно отнестись очень внимательно. Ведь всегда есть опасность ошибиться – и тогда в корзине окажется весьма опасный гриб.

Поэтому не стоит полагаться только на общеизвестные факты о том, что съедобные грибы не имеют едкого запаха или на их малоприметный вид. Собирая даже самые популярные, узнаваемые и известные в разных регионах грибы, к каждому из них стоит присматриваться очень внимательно. Ведь среди съедобных и привлекательных грибочков можно встретить несъедобный.

Исключаем ошибки. Исключаем опасность!

Итак, белый гриб – это один из самых распространённых в наших краях грибов. Его любят за вкус и полезность. Этот гриб можно узнать легко и просто, в отличии от многих других. Он имеет шляпку, диаметром 25 см шаровидной формы и очень плотную и (иногда даже высокую в 20 см) ножку. Мякоть гриба снежно-белая, а при повреждениях не темнеет. Этот гриб обладает приятным ароматом.

Обратите внимание! В зависимости от места и условий роста гриба оттенок шляпки может быть разным. Поэтому при сборе урожая очень правильно тщательно рассматривать каждого представителя вида.

Собирать белый гриб можно неоднократно. Его особенность в том, что он появляется волнами, поэтому с июня по октябрь есть огромная вероятность насобирать полные корзины весьма полезного для здоровья гриба.

Почему белый гриб очень ценится?

Если вы любите читать интересные статьи о грибах, то наверняка знаете, что белый гриб особенный. В нем содержится целый комплекс витаминов (А, В1, С, D) и компонентов (рибофлавин, полисахариды, сера), которые весьма полезны для нашего организма. Поэтому многие грибники не только лакомятся свежеприготовленными грибочками, но и стараются законсервировать, насушить, заморозить белых грибочков на зиму. Что стоит сказать, получается у многих.

«Вкусный» совет

В интернете можно найти множество рецептов необычных блюд, а нередко грибники по секрету передают друг другу самые вкусные рецепты. И вот один из них:

Возьмите 500 граммов белых грибов и тщательно очистите их. Промойте водой и удалите весь лесной мусор.

Разрежьте крупные грибы на 3-4 части, а небольшие – оставьте целыми.

Закипятите воду, подсолите ее. Вываривайте подготовленные грибочки 10-15 минут.

Достаньте грибы из воды и просушите.

Разогрейте сковороду и поместите в подсолнечное масло грибочки. Жарьте белые грибы 15 минут до появления легкой корочки, добавьте лук – и продолжайте готовить.

Посолите и поперчите грибочки.

Ваше блюдо готово!