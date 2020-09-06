Шкафы-купе и распашные модели. Что выбрать?

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Невозможно найти качественную мебель, лишенную каких-либо недостатков

Иногда их называют особенностями, но в любом случае их нужно учитывать. Почти 20 лет назад стали появляться шкафы купе, которые при правильном подборе можно назвать оптимальным вариантом для небольших квартир. Но в любом случае особенности выбора и последующей эксплуатации нужно учитывать.

Особенности шкафов разного типа

Они смотрятся эстетично, производители предлагают разные фасады: монохромные двери, полноцветную фотопечать (анималистические, флористические мотивы и пр.), вставки других декоративных элементов. Если говорить о распашных аналогах, то на отечественном рынке они существуют гораздо дольше, стоят относительно недорого. Распашные шкафы хорошо вписываются в современные и классические интерьеры. Целесообразно сравнить эти варианты. Особенности:

•Шкафы-купе в целом стоят немного дороже, поскольку технология их создания сложнее в сравнении с распашными аналогами.

•Конструкции распашных моделей проще, что некоторые считают плюсом.

•Однако в шкафах-купе более разнообразен функционал, используются разные по сложности механизма. Кроме обычных стандартных ящиков и полок можно использовать и другие варианты наполнения

Качественная мебель по хорошим ценам

При выборе нужно учитывать назначение, например, мебель в прихожую, спальню, гостиную. Есть хорошие модели с зеркалом, фотопечатью, двух-; трехстворчатые, с антресолью, нужным количеством ящиков. По стоимости продукция делится на стандарт, эконом-класс, премиум-класс. Однако как шкафы-купе, так и распашные аналоги периодически реализуются со значительными скидками в формате проводимых акций. Скидки позволят сэкономить в среднем 30% от изначальной стоимости. Скидки вовсе не подразумевают низкое качество продукции, но распродажи проводятся, чтобы привлечь дополнительное внимание пользователей к хорошей мебели.

Если говорить о цветовом исполнении, то по-прежнему в фаворе классика: все оттенки коричневого, пастельный, черный цвет. Однако современные производители предлагают более яркие варианты, украшенные фотопечатью, разноцветными принтами, симметричными и асимметричными декоративными вставками.

Кстати, есть распашные угловые модели, которые созданы специально для того, чтобы устанавливать на стыке двух углов в комнате. В описании указываются материалы, комплектация, количество полок, ящики, секции, параметры, наличие зеркал. Есть и фотографии, которые позволят в деталях рассмотреть будущую покупку, включая как сам дизайн, так и цветовые оттенки, внутреннее обрамление.

