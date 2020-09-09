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Выбор кухонной мебели: на чем заострить внимание?

21:14 9.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Кухонная мебель является важным объектом в помещении, она влияет не только на общее настроение комнаты, но и сказывается на качестве и вкусе приготовленных блюд 

Качественная сборка станет показателем длительного срока эксплуатации, а присутствие в дизайне изделия нужных оттенков — гарантом хорошего настроения будущего обладателя. Имея отличительные характеристики по типу конструкции, комплектации, цвету, стилю, весу и габаритам, кухонные гарнитуры классифицируются и по стоимости. Первоначально цена зависит от качества и количества использованного материала, а уже затем принимаются во внимание другие важные факторы.

Основы выбора качественной кухонной мебели

Эксперты МебельОк рекомендуют отдать должное внимание строению самого каркаса, ведь нередко он оказывается непрочным, что приводит к порче основного материала или покрытия мебели. Кухни на заказ — пожалуй, лучший вариант для малогабаритных помещений и квартир-студий, ведь в подобной ситуации важно грамотно заполнить каждый квадратный метр пространства. И это касается таких предметов кухонного гарнитура, как:

  • раскладные и раздвижные столы, стулья, тумбы;
  • подвесные и вертикальные полки;
  • ящики, встроенные в конструкцию стульев и столов;
  • мебель из серии «трансформер».

Воспользовавшись услугой выполнения мебели на заказ, покупатель получает грамотную оценку от специализированного дизайнера, который, в свою очередь, обратит внимание на правильный выбор мебели и ее расстановку. Делая правильные расчеты, эксперт предоставит несколько вариантов стильной расстановки всех деталей гарнитура, приняв во внимание размер желаемой цены (для покупателя) и рекомендации относительно цветовой палитры. Приобретая мебель для кухни таким путем, покупатель сократит не только свое время, но и финансы, ведь перед реализацией, гарнитур данного типа проходит тщательную проверку, что обеспечивает в дальнейшем ему длительный срок использования без потери внешнего вида.

Перед тем, как купить кухонный гарнитур, важно определиться с его предназначением и частотой использования, дабы рационально использовать необходимую установку, и не тратить излишние средства на яркие и непрактичные варианты. Советы от экспертов магазина MebelOk, помогут сравнить несколько интересующих вариантов не только по фото для определения внешних качеств товара, но и наличию технических свойств. Если будущий обладатель планирует проводить на кухне много времени, то ему лучше всего выбрать модель, поверхность которой пропитана специальным веществом, устойчивым к влиянию влаги, копоти, грязи и впитыванию посторонних запахов. Средство для покрытия мебели имеет экологически чистый состав, поэтому является абсолютно безвредным и безопасным для всех членов семьи и даже животных, которые нередко царапают обивку и верхний слой покрытия мебели.

Темы: Стиль
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