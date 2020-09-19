Цветотип «лето»: рекомендации солнечным девушкам по подбору гардероба, украшений и макияжа

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Самый прекрасный, аристократический и женственный. Именно эти слова могут охарактеризовать цветотип «лето»

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Цветотип «лето» наиболее распространен среди девушек со славянской внешностью. Его легко спутать с «зимним», поэтому для грамотного подбора вещей для собственного гардероба, косметики и аксессуаров вы должны понимать, как «летние» представительницы выглядят и какие оттенки им присущи.

Отличительные черты типажа



Летний цветотип считается прохладным, потому обычно во внешности его представителей преобладают оттенки слабой насыщенности, приглушенные, являющиеся спокойными.

Такой типаж имеет следующие основные характеристики:

Кожа «летнего» человека выглядит мягкой, нежной и будто даже холодной. Ее оттенок может быть оливковым, как слоновая кость или фарфор, а также розовым или бежево-розовым. Часто у людей этого цветотипа на коже часто виднеются покраснения и капилляры, а также бывают коричнево-серые веснушки. Загар, появляющийся у девочек летом, розовый и неровный. Потому солнечные ожоги у «летних» девушек появляются довольно быстро, обладательницы фарфорового или розового оттенка кожи легко могут обгореть.

«Летние» девушки часто обладают каштановыми или пепельными волосами, возможно даже мышино-коричневого оттенка. Они часто тускнеют на солнце, обретая холодный подтон, который, если рассеется на свету, очень выделяется из-за золотого, платинового отливов. Хоть представительницы «летнего» типа седеют раньше, но происходит этот процесс достаточно постепенно. Локоны постепенно превращаются в пепельные.

Глаза летнего цветотипа часто лишены яркости, но часто они глубокие, туманные. Обычно имеют синий, серо-голубой и голубой цвет. Существуют люди этого типа с серо-зеленым, зеленым, зелено-голубым и карим цветом глаз. Обрамляют обычно такие глаза светло-коричневые брови.

Виды



В соответствии с доминирующими чертами, выделяются определенные подтипы цветотипа «лето»:

• «Холодное лето»

Также его называют естественным или истинным. Главным признаком этого типажа является присутствие холодных оттенков в чертах внешности. Оттенок волос представительниц «лета» часто светло-каштановый и имеют оттенок пепла. Цвет глаз чаще всего яркий - в основном это зеленые, голубые оттенки.

• «Мягкое лето»

Этот тип характеризуется нежным внешним видом. Оттенок волос девушек этого типа тоже светлый, но ненасыщенный (мышиный). Глаза у этого типажа светлые, но отличаются мягкостью и наличием дымчатости.

• «Яркое лето»

Внешность девушки такого лета яркая, это легко определить по ее лицу, бровям, волосам. Основными отличительными чертами этого "летнего" подвида можно назвать светлый оттенок волос, бледно-дымчатый цвет глаз, а также мягкий и нежный тон кожи.

Выбираем гардероб правильно



Существует несколько наиболее удачных стилей для летнего типа, одним из которых является романтичный. Летняя красавица — это очень женственная девушка, потому ей подходят наряды с завитушками, оборками, кружевом. Оттенки, которые больше всего подходят для такой дамы — приглушенные, сдержанные тона с неброской тональностью. Идеальный вариант для таких девушек — это одежда размытых оттенков, называемых пудровыми.

Главным оттенком гардероба рекомендуется выбрать синий. Очень привлекательно выглядит девушка этого типа в темно-синем, джинсовой-синем, сине-сером, нежно-голубом и в многих других тонах голубой гаммы.

Также рекомендуется использовать «летний» цветовой оттенок фиолетового, темно-розовый и красный цвет. Это правда, что белый цвет девушкам «лето» идет не особо.

Альтернативный вариант - цвет беленого дуба, платины, а также сливочный или молочный цвета. Кроме того, таким девушкам подходит одежда в коричневых тонах, но только если в цвете присутствует серый подтон. Нижнее белье, сарафаны, футболки и рубашки рекомендуется выбирать светлых тонов, называемых отбеленными. Хорошо смотрится одежда цвета мяты, нежного розового, фиолетового или кремового цветов.

В одежде для спорта или в вечерней одежде девушки лета могут выбрать яркие цвета, модные, но в умеренных количествах. Хорошим вариантом являются оттенки зелени, черники, изумруда, арбузной мякоти. Черный для «летних» девушек — это плохой выбор, так как он подчеркивает несовершенства бледной кожи. Также обладательницам внешности типажа "лето" не рекомендуется носить цвета с теплым подтоном.

Что касается материалов, для «летнего» цветотипа лучшим вариантом будут являться текучие и достаточно пластичные, податливые ткани. Не стоит выбирать слишком громоздкие или излишне гладкие ткани. Замечательные варианты: хлопок, трикотаж, матовый шелк, лен, джинса, твид, трикотаж или тонкий кашемир. Следует избегать слишком плотной и грубой ткани. Что касается узоров, то не рекомендуют использование принтов в виде геометрических фигур или полос, однако клетчатый принт в разумных количествах очень даже уместен. Желательно, чтобы узоры не были так заметны и входили в диапазон холодных оттенков. Украшения для «летнего» цветотипа следует выбирать с оригинальными рисунками и любопытной формой.

Желательно, чтобы ассортимент аксессуаров был с холодным подтоном, потому наиболее удачный выбор - белое золото, платина или серебро. В таком случае блеск нежелателен, советуем вам обратить внимание на матовые изделия. На девушке «лето» отлично выглядят украшения «в возрасте». Отличный вариант – это жемчуг, если он белый, розовый или серый. Если вы хотите носить аксессуары с камнем, то мы предлагаем украшения с ярким изумрудом, розовыми гранатами, бриллиантами, синим сапфиром и аквамарином. Также хорошим вариантом является изделие деревянное, бисерное, украшение из мягкой кожи или матового пластика.

Лучший материал для обуви - замша и кожа, но они должны иметь спокойный тон и матовую или полуглянцевую отделку (лакированное покрытие выглядит слишком грубо). Если вы ищете базовую обувь, мы рекомендуем вам обратить внимание на туфли на маленькой танкетке или на элегантном каблуке. Они выглядят бесподобно в любой ситуации.

Нужно ли изменять естественный оттенок волос?



Существует много летних красавиц, которым не нравится свой естественный цвет волос. Они считают, свой оттенок тусклым и невзрачным. Но когда их перекрашивают, часто девушки выбирают не тот оттенок или тон - либо излишне темный, либо теплой цветовой гаммы. В итоге целостность элементов летней внешности нарушается. Поэтому, если вы желаете изменить цвет своих волос, сохранив контрастность внешности, то стоит остановиться на прохладной цветовой палитре. Более того, вы можете высветлить определенные прядки своих волос или сделать мелирование.

Какой макияж наиболее выигрышно выглядят на этом типе?



Тени для «летнего» типажа в идеале выбирают нежных и прохладных оттенков. Универсальным вариантом являются туманные тона серой, голубой, розовой и зеленой гаммы. Яркие помады летним девушкам не подходят, потому лучше обратить внимание на бледно-розовые оттенки для макияжа губ.

Фото с сайта Pixabay.com

