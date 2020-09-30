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Как выбрать диван в гостиную

18:42 30.09.2020

Гостиная – это своеобразный эпицентр событий в нашем доме

Здесь мы отдыхаем после насыщенного рабочего дня, принимаем гостей, просматриваем интересные фильмы, собираемся с мыслями или читаем любимые книги,укутавшись в тёплый плед. Уют в гостиной очень важен для каждого из нас. А большую роль в создании уюта играет правильно и со вкусом подобранный диван.

Сегодня мы рассмотрим основные правила, как нужно подбирать диван в гостиную:

1. Диван должен хорошо вписываться в Ваш интерьер и подходить под стилистику дизайна помещения.

2. Обязательно опробуйте его перед покупкой. Оцените насколько комфортно будет сидеть и лежать на Вашем новом приобретении. Неправильно выбранная жесткость дивана и недостаточно ровная поверхность впоследствии может привести к проблемам со спиной и шеей.

3. Обратите внимание на складной механизм и насколько Вам удобно будет ежедневно пользоваться конструкцией, раздвигая и собирая диван.

4. Не забывайте про функциональную наполненность дивана.

Составьте для себя список обязательных составляющих дивана: встроенный комод, количество и форма подушек, подлокотники, встроенный бар, выдвижные полки.

5. Уделите время для выбора обивки, которая будет украшать Ваш будущий диван. Выбирайте материал, который привлекает Вас визуально, но также и не забывайте про его качество.

Материалов для обивки диванов на рынке огромное количество: жаккард, шенилл, велюр, рогожка, искусственная замша. Для любителей роскоши есть искусственная и натуральная кожа. Один из самых популярных и долгослужащих материалов для обивки – гобелен.

6. Составьте схему расположения мебели, определите место для дивана.

Измерьте площадь пространства, на котором будет располагаться диван. Старайтесь выделять место с запасом, не забывайте и про габариты дивана в разложенном состоянии.

Многие мебельные компании предлагают изготовление и продажу диванов. В первую очередь обращайте на качество предлагаемых диванов, отзывы клиентов и на репутацию компании.

Спектр цен на диваны различен и очень обширен. Цена зависит от выбранного материала для каркаса, ткани для обивки, дизайна, наполнения и функциональности дивана.

На сайте мебелидоманет mebelidomanet.ru цены на диваны начинаются от 5748 рублей.

Вы сможете найти диван на любой вкус и бюджет. Решать какой будет диван мечты только вам.

Главное, чтобы он вас радовал и мог прослужить долгое время.

Темы: Стиль
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