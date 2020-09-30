Чем занять ребенка на каникулах дома

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Школьники ожидают каникул с нетерпением, но уже через пару дней дома начинаются жаловаться на скуку

Это вполне понятно - после строгого распорядка и насыщенных событиями школьных дней свободное время без графика и домашних заданий кажется вечностью. Однако всегда можно найти детям такое занятие, которое отвлечет на каникулах, станет интересным и полезным. Делимся идеями!

Рукоделие

Один из самых действенных способов занять ребенка дома на каникулах, особенно зимних, - рукоделие. Существует масса вариантов, которые подойдут для младшеклассников и подростков - плетение бисером, скрапбукинг, лепка из глины, вышивание и прочее. Выберите то, что действительно заинтересует ребенка, попробуйте проводить время за данным занятием вместе, сделав его семейным хобби. Отправьтесь на покупки вместе, чтобы приобрести необходимое сырье и оснащение, а также не забудьте купить важную деталь - фартук для труда. Сделать это можно по ссылке: https://store-bs.ru/catalog/fartuki-dlya-truda/.

Домашние дела

Попросите ребенка помочь в работе по дому. Дети любят брать на себя обязанности, особенно когда родители разговаривают с ними как с взрослыми. Малыш может складывать постиранную одежду, сортировать книги и игрушки, вытирать вымытую посуду или делать множество других незначительных, но важных мелочей. Это не только поможет ему чувствовать себя занятым на каникулах, но и приучит к чистоте и дисциплине. Не позволяйте ребенку смотреть телевизор или играть в видеоигры целый день - так его можно надолго занять, но это не принесет пользы и может навредить зрению.

Кулинария

Практикуйтесь в выпечке на каникулах и готовьте с малышом по новым рецептам. Дети любят экспериментировать, а готовку вполне можно представить как игру. Помогите малышу самому выбрать рецепт, которые понравится, позвольте попробовать новые продукты и узнать все об ингредиентах. Представьте, с каким наслаждением маленький кулинар будет пробовать первое собственное блюдо. Мало того, что это интересно, так еще и навыки готовки будут полезными ребенку в будущем.

Настольные игры

Если на летних каникулах школьника можно отправить в лагерь, то на зимних и весенних придется подыскать интересные занятия дома. Еще одним таким вариантом могут стать настольные игры. Предложите детям поиграть вместе в семейную игру или решить головоломку. В неподходящие для прогулок дни игры и головоломки будут развлекать ребенка часами. Это может быть “Твистер”, “Монополия”, “Скрабл” или другое подходящее по возрасту занятие. Если не можете выделить для игры собственное время и вынуждены оставить ребенка наедине, дайте ему собрать пазл.

Велосипедные прогулки и игры на свежем воздухе

На летних и весенних каникулах стоит, пользуясь возможностью, предоставлять ребенку время для отдыха на свежем воздухе. Подойдут любые спортивные игры со сверстниками на площадке возле дома, волейбол с родителями, пробежки. Отличный способ высвободить энергию и привести мышцы в тонус - катание на велосипеде. На летних каникулах выберите время, когда на улице не слишком жарко, и отправляйтесь на семейную поездку по окрестностям. Если ребенок достаточно взрослый, он может отправиться на прогулку самостоятельно. Для малышей, которые еще не научились кататься на велосипеде, лето - отличное время для обучения.

Самый проверенный рецепт, чем занять ребенка, состоит в том, чтобы выбрать ему хобби по душе - тогда каникулы пройдут с пользой!