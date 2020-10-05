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Основатель модного бренда Kenzo умер от COVID-19

08:30 5.10.2020
Кензо Такада
Фото с сайта wikipedia.org

Основатель знаменитого яонского бренда Kenzo Кэндзо Такада скончался на 82-м году жизни в Париже.

Как сообщает BBC News, Такада скончался в Американском госпитале, куда попал с коронавирусной инфекцией. 

Такада родился в пригороде Осаки и переехал во Францию в 1960-х годах, там же он и построил свою карьеру. Бренд Kenzo он основал в 1970-х годах, который быстро стал популярен благодаря своим ярким графическим и цветочным принтам.

Такада был первым японским дизайнером, получившим признание французских модных критиков.

В 1993 году Такада продал свой бренд одежды модному гиганту LVMH, а через 6 лет после этого вышел на пенсию.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Персоны и события в мире моды, Бренды и торговые марки
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Комментарии читателей
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05.10.2020, 12:01
Гость: gvozd

обычное жонглирование словами, от Говида и С Говидом это разные вещи.
Кагал начал реагировать на прямые обвинения в фальсификации пландемии - сейчас пойдут косяки фальшивых смертей от Говида..
Говид их главный инструмент в установлении Фашизма на планете, они от этого уже так просто не откажутся.
все запланировано на 2021й.
05.10.2020, 09:53
Гость: Шило

Вы с башкой дружите!!!???
82года, безвремменно, от Вирусяки!!!? Там у него хроники было, Вирусяка, его за версту отбходил!!! ЦИРК ОТДЫХАЕТ!!!
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