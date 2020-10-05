Основатель модного бренда Kenzo умер от COVID-19

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Основатель знаменитого яонского бренда Kenzo Кэндзо Такада скончался на 82-м году жизни в Париже.

Как сообщает BBC News, Такада скончался в Американском госпитале, куда попал с коронавирусной инфекцией.

Такада родился в пригороде Осаки и переехал во Францию в 1960-х годах, там же он и построил свою карьеру. Бренд Kenzo он основал в 1970-х годах, который быстро стал популярен благодаря своим ярким графическим и цветочным принтам.

Такада был первым японским дизайнером, получившим признание французских модных критиков.

В 1993 году Такада продал свой бренд одежды модному гиганту LVMH, а через 6 лет после этого вышел на пенсию.