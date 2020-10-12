Вытяжки для маникюра - что такое и кому нужны

Вытяжки для маникюра используют и крупные салоны красоты, и частные мастера. 

Основная задача устройства – удаление пыли и паров лака, которые образуются в процессе обработки ногтей. Приобретение маникюрной вытяжки позволяет избежать запыления легких у мастера ногтевого дизайна и сделать процедуру комфортной для клиента. Качественные и недорогие маникюрные пылесосы приобретают здесь: https://yanvent.ru/.

Особенности и преимущества вытяжек для маникюра

Устройство выполняется автономным (настольным) либо стационарным (подключенным к централизованной вытяжке). Напольная конструкция имеет гибкую гофрированную трубку, которую можно фиксировать в нескольких положениях, направляя именно туда, где находятся руки клиента.

Основные преимущества маникюрных вытяжек:

  • работают тихо, практически бесшумно;
  • уменьшают наслоение пыли на поверхностях;
  • удаляют из воздуха значительную часть твердых частиц, образующихся во время работы мастера;
  • качественно фильтруют воздух;
  • имеют высокую производительность.

Профессиональные вытяжки дополняются люминесцентной или светодиодной подсветкой. В комплекте с маникюрным пылесосом идет три разных фильтра:

  • угольный нера-фильтр, позволяющий очистить воздух от запаха лаков и исключить вероятность аллергических реакций;
  • фильтр противопылевой многоразовый, способный задержать и удалить из помещения около 98% мелкой пыли;
  • одноразовые мешочки, используемые для предотвращения попадания поврежденных кусочков ногтей и кожи в главный фильтр.

Чтобы оборудование качественно выполняло требуемые функции, его приобретают в специализированных магазинах, таких как «YANVENT».

Где купить профессиональные пылесосы для маникюра

Интернет-магазин «YANVENT» предлагает качественное вентиляционное оборудование для промышленного и домашнего применения. Сегодня оно доступно по ссылке: https://yanvent.ru/category/vytyazhka-dlya-manikyura/.

Почему маникюрные вытяжки стоит купить именно здесь:

  • низкие цены;
  • высокое качество оборудования;
  • только проверенные поставщики;
  • длительная гарантия от производителя;
  • оплата путем наличного или безналичного расчета;
  • выгодные условия доставки;
  • бесплатные консультации по выбору подходящего оборудования;
  • возможность монтажа устройства «под ключ».

Фирма реализует современное, функциональное оборудование, изготовленное ведущими отечественными и зарубежными производителями. Менеджеры интернет-магазина помогут определиться с наиболее подходящим устройством для тех или иных целей. Чтобы приобрести понравившийся маникюрный пылесос, можно просто добавить товар в корзину или позвонить по телефону с 9-00 до 22-00.

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