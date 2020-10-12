Вытяжки для маникюра - что такое и кому нужны
Основная задача устройства – удаление пыли и паров лака, которые образуются в процессе обработки ногтей. Приобретение маникюрной вытяжки позволяет избежать запыления легких у мастера ногтевого дизайна и сделать процедуру комфортной для клиента. Качественные и недорогие маникюрные пылесосы приобретают здесь: https://yanvent.ru/.
Особенности и преимущества вытяжек для маникюра
Устройство выполняется автономным (настольным) либо стационарным (подключенным к централизованной вытяжке). Напольная конструкция имеет гибкую гофрированную трубку, которую можно фиксировать в нескольких положениях, направляя именно туда, где находятся руки клиента.
Основные преимущества маникюрных вытяжек:
- работают тихо, практически бесшумно;
- уменьшают наслоение пыли на поверхностях;
- удаляют из воздуха значительную часть твердых частиц, образующихся во время работы мастера;
- качественно фильтруют воздух;
- имеют высокую производительность.
Профессиональные вытяжки дополняются люминесцентной или светодиодной подсветкой. В комплекте с маникюрным пылесосом идет три разных фильтра:
- угольный нера-фильтр, позволяющий очистить воздух от запаха лаков и исключить вероятность аллергических реакций;
- фильтр противопылевой многоразовый, способный задержать и удалить из помещения около 98% мелкой пыли;
- одноразовые мешочки, используемые для предотвращения попадания поврежденных кусочков ногтей и кожи в главный фильтр.
Чтобы оборудование качественно выполняло требуемые функции, его приобретают в специализированных магазинах, таких как «YANVENT».
Где купить профессиональные пылесосы для маникюра
Интернет-магазин «YANVENT» предлагает качественное вентиляционное оборудование для промышленного и домашнего применения. Сегодня оно доступно по ссылке: https://yanvent.ru/category/vytyazhka-dlya-manikyura/.
Почему маникюрные вытяжки стоит купить именно здесь:
- низкие цены;
- высокое качество оборудования;
- только проверенные поставщики;
- длительная гарантия от производителя;
- оплата путем наличного или безналичного расчета;
- выгодные условия доставки;
- бесплатные консультации по выбору подходящего оборудования;
- возможность монтажа устройства «под ключ».
Фирма реализует современное, функциональное оборудование, изготовленное ведущими отечественными и зарубежными производителями. Менеджеры интернет-магазина помогут определиться с наиболее подходящим устройством для тех или иных целей. Чтобы приобрести понравившийся маникюрный пылесос, можно просто добавить товар в корзину или позвонить по телефону с 9-00 до 22-00.