Вытяжки для маникюра - что такое и кому нужны

23:06 12.10.2020

Вытяжки для маникюра используют и крупные салоны красоты, и частные мастера.

Основная задача устройства – удаление пыли и паров лака, которые образуются в процессе обработки ногтей. Приобретение маникюрной вытяжки позволяет избежать запыления легких у мастера ногтевого дизайна и сделать процедуру комфортной для клиента. Качественные и недорогие маникюрные пылесосы приобретают здесь: https://yanvent.ru/.

Особенности и преимущества вытяжек для маникюра

Устройство выполняется автономным (настольным) либо стационарным (подключенным к централизованной вытяжке). Напольная конструкция имеет гибкую гофрированную трубку, которую можно фиксировать в нескольких положениях, направляя именно туда, где находятся руки клиента.

Основные преимущества маникюрных вытяжек:

работают тихо, практически бесшумно;

уменьшают наслоение пыли на поверхностях;

удаляют из воздуха значительную часть твердых частиц, образующихся во время работы мастера;

качественно фильтруют воздух;

имеют высокую производительность.

Профессиональные вытяжки дополняются люминесцентной или светодиодной подсветкой. В комплекте с маникюрным пылесосом идет три разных фильтра:

угольный нера-фильтр, позволяющий очистить воздух от запаха лаков и исключить вероятность аллергических реакций;

фильтр противопылевой многоразовый, способный задержать и удалить из помещения около 98% мелкой пыли;

одноразовые мешочки, используемые для предотвращения попадания поврежденных кусочков ногтей и кожи в главный фильтр.

Чтобы оборудование качественно выполняло требуемые функции, его приобретают в специализированных магазинах, таких как «YANVENT».

Где купить профессиональные пылесосы для маникюра

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