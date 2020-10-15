Часы Longines: баланс элегантности, традиций и качества

19:40 15.10.2020

Каждую коллекцию часов швейцарской компании Longines отличает собственный уникальный стиль, но главной объединяющей чертой, лежащей в основе ценностей бренда, является вневременная и бесконечная элегантность

The Longines Master Collection, запущенная в 2005 году и за 15 лет ставшая одной из самых успешных коллекций бренда, состоит из моделей с автоподзаводом и регулярно пополняется новыми вариациями исполнения с различными усложнениями.

Обновленные часы серии Master Collection, датированные 2019 годом, выполнены в форм-факторе классических моделей Longines, оснащены новым механизмом с автоподзаводом, циферблатами с тремя стрелками и снабжены индикаторами фаз Луны. Часы Longines часы Longines данной флагманской линейки доступны в двух размерах диаметра — 40 мм и 42 мм.

Последние модели The Longines Master Collection представлены в нескольких вариантах декора циферблатов, выполненных в технике гильоширования: черный с узором «ячменное зерно» и римскими цифрами, серебристый с узором «ячменное зерно» и арабскими цифрами, а также синий с узором «солнечные лучи» и с накладными индексами. Часы дополнены металлическим браслетом или кожаным ремешком чёрного, коричневого либо синего цвета, гармонирующего с оттенком циферблата.

2020 год ознаменовался новым прочтением знаковых винтажных милитари-моделей Longines.

Авиационные часы всегда были особой гордостью бренда. В период между двумя мировыми войнами XX века была создана культовая модель часов для летчиков Type A-7 — своеобразный карманный однокнопочный хронограф, адаптированный для ношения на руке.

Разработанная под конкретные задачи авиационной навигации модель получила название «Avigation Watch» Type A-7 1935. Отличительной особенностью стал циферблат, повернутый на 40 градусов и таким образом помогающий летчикам считывать показания хронографа, не убирая руки со штурвала. Часы Type A-7 обладали достаточно массивным хромированным корпусом с размером диаметра 51 мм, а также специфичным расположением заводной головки с интегрированным «пушером» хронографа в положении на 2 часа.

Модель Avigation Watch Type A-7 2020 получила округлый, отполированный корпус более универсального размера диаметром 41 мм. Остальные особенности ретро-дизайна остались неизменными.

Современная версия авиационных часов Longines Aviation Type A-7 1935 с каталожным номером L2.812.4.53.2 снабжена коричневым ремешком из кожи аллигатора с 21-миллиметровой шириной у дужек.