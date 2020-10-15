Как я познакомилась с острым соусом TOKO - Пудрик Наталья Сергеевна

19:40 15.10.2020

Соусы TOKO готовят через ферментацию различных острых перцев

Я - Расскажите, пожалуйста свою историю знакомства с соусом TOKO

Пудрик Наталья Сергеевна - Начну с самого начала, чтобы история была полной и понятной. По своей профессии я очень далека от кухни, но мне пришлось какое-то время жить самостоятельно, так что научиться готовить хотя бы самые простейшие блюда стало просто обязательным для меня пунктом. Знакомство с кухней я начала с кондитерской сферы, так как страшно любила сладкое, но затем пришлось научить готовить мясо и различные соусы и заправки к ним, чтобы даже одни и те же блюда не были столь похожими друг на друга.

Как-то делая покупки мне попали на глаза баночки с острыми соусами. Я бросила на них беглый взгляд, поскольку мне понравилась упаковка не совсем обычной формы, да и этикетки маркетологи проработали классно. Но, так как я по большей степени равнодушна к соусам, то сразу пошла дальше.

Несколько недель спустя, когда я пришла в гости к своим друзьям, они предложили попробовать мне новый соус, который им очень понравился. Они были в Индии, и такая еда для них была более знакома. Сначала я капнула соус на палец и попробовала его на вкус, затем полила им сверху мясо и мне очень понравилось.

Да, острый соус был таким, как и ожидается с хорошей перчинкой, но при этом он был с другими незнакомыми мне нотками.

Конечно острые соусы для меня - это совсем новое понятие. Но, я решила немного больше узнать обо всем этом, и полезла в интернет, когда вернулась домой.

И что же я узнала…

На самом деле я нашла много интересной информации.

Пудрик Наталья Сергеевна - Соусы TOKO готовят через ферментацию различных острых перцев. Да, и эти перчики попали в книгу рекордов Гиннеса по своей остроте.

Производитель уверяет, что соус под маркой TOKO не содержит химических добавок. Так что на вкус он не обжигающий, а наоборот с приятными нотками и вкусом. Поклонники острой пищи точно оценят такой соус по достоинству, главное не бояться и сделать первый шаг: попробовать его.

Пудрик Наталья Сергеевна - Как по мне то острая еда в нашей стране - это еще некое новшество, к которому еще нужно долго привыкать. Да и все что использовалось для придания острого вкуса еде нашими дедушками и бабушками это лук и чеснок. А здесь совершенно другая история, ведь применяется специальный острый перчик, который дарит именно нужный вкус и ожидаемую остроту.

После первой дегустации этого соуса я решила приобрести его и для себя. Когда я начала выбирать то не знала, какой мне больше понравиться. Так что сначала взяла соус TOKO Классический, а дальше начала подбирать и другие виды. Конечно этот соус намного острее, чем даже Табаско, но эта острота приятная, и действительно для любителей, чего-то погорячее.

К примеру своей маме я предложила его попробовать, ей он очень понравился, а вот папа не оценил вкус этого жгучего перчика.

Так что теперь когда я готовлю для себя или для других таких же поклонников острой еды я использую соусы TOKO, и среди моих любимых соус барбекю, который готовиться по американскому рецепту. Для этого соуса используется перец с интересным названием TRINIDAD SCORPION.

Кроме того, мне очень нравиться соусы TOKO еще и тем, что их можно использовать как уже готовую заправку, так и в качестве основы для приготовления различных других соусов. Так к примеру, с такими соусами можно готовить разные блюда начиная от картошки и салатов, и заканчивая супами и другими блюдами.

Как бы странно не казалось, но острые соусы в Украине есть, и они очень вкусные и интересные.

Так что теперь я не просто готова поддерживать производителя соусов TOKO, но и рекомендовать его всем своим близким, и просто знакомым. Ведь такой настоящий и натуральный соус достоин того, чтобы о нем знали и его вкусом наслаждались поклонники остренькой пищи.

Пудрик Наталья Сергеевна, спасибо Вам за интервью и ответы на вопросы.

Александра Опенько, Новости Украины