Приятный подарок для женщины

Не всякой женщине можно угодить с подарком 

Но это касается обычных презентов, а если они будут оригинальными, необыденными, тогда непременно вызовут улыбку у дамы, станут отличным знакам внимания.

Подарки для женщин к любому празднику

Необычные презенты можно подарить:

  • на 8 Марта;
  • на юбилей;
  • на день рождения;
  • на Новый год.

Но если хочется сделать приятное любимой, необязательно дожидаться значимого события, лучше вручить подарок просто так.

На сайте представлено множество вариантов таких знаков внимания. Это:

  • часы;
  • наборы;
  • чашки;
  • кошельки;
  • аромасвечи;
  • термосы;
  • блокноты;
  • копилки;
  • мыло ручной работы;
  • динамики для компьютера;
  • ночники;
  • массажеры для глаз и многое другое.

Ночники, свечи

Если нужны подарки для женщин, хочется сделать девушке приятное, тогда отлично подойдет романтический подарок в виде ночника. Эта вещь проекционная. Поэтому, если выключить свет, то стены и потолок покроют светящиеся картины. В наборе идет 6 видов пленки, поэтому можно изменять виды рисунков, используя ту и другую. Тогда вокруг ночника пространство превратится в Галактику, в подводный мир, в Винни-пуха, в надписи «С днём рождения» на английском языке. Также можно менять цвет, делая его светлым, более тёмным, синим или жёлтым. Ночник не только показывает проекцию, но и имеет звуковое оформление. Ароматная свеча в виде спелого сочного яблока станет необычным подарком для романтических натур, будет важным аксессуаром для вечера для двоих.

Подарок для бизнес-леди

Если любимая женщина занимается бизнесом или нужно вручить презент представительнице прекрасного пола либо коллеге, тогда отлично подойдёт подарочный набор, где имеется ручка, usb-накопитель, аккумулятор. Такой презент можно вручить не только женщине, но и мужчине.

Часы

Они подчеркнут элегантность и хороший вкус дамы. К таким относятся кварцевые экземпляры со стальным ремешком, который можно при желании менять на браслет, он также идет в этом наборе.

Для девушки подойдут молодёжные часы с изображением бабочки, в комплекте к которым идёт женский браслет.

Термос

Если нужно взять с собой еду на работу, то также пригодится и тёплый напиток. А представленные термосы помогут чаю, кофе долго оставаться горячими. Также такой термос выручит в путешествиях, по дороге на работу или учебу. Для Нового года здесь имеются термосы с атрибутикой этого праздника.

Также на сайте можно подобрать плюшевые брелоки, подарочные наборы для косметики. А мыло ручной работы не только изумительно смотрится, но и прекрасно благоухает.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации