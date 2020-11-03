Исключаем ошибки! Как выбрать диван?

22:44 3.11.2020

Какой диван выбрать и где его купить?

Подобные вопросы актуальны для тех, кто решился заменить старую софу или кровать на более современное изделие или тех, кто хочет купить мебель в магазине topdivany.ru в свое новое жилье.

Поскольку поиски зачастую не терпят отлагательств, то очень хорошо, если покупка осуществляется быстро. Но на деле все иначе, поэтому важно хорошо продумать каждый аспект, который будет влиять на итоговое решение.

Всего 4 подсказки ускорят поиски нужного изделия и помогут избежать ошибок.

Правила, которыми следует руководствоваться

1. Габариты

Размер будущей покупки зависит от места ее расположения. И, важно в этом вопросе не прогадать!

Очень часто именно визуально новая мебель кажется негабаритной, а в итоге покупателей ждут разочарования. Поэтому замеры проведенные «на глаз» недопустимы!

Возьмите рулетку и померяйте все, учитывая отступ от плинтуса, стен. Учитывайте и иные особенности вашего помещения.

2. Тип изделия

Прямой или угловой, какую модель дивана для гостиной комнаты вы видите в своих фантазиях? Обычно, геометрия помещения и дает ответ на этот вопрос. Но поскольку сейчас есть самые различные изделия, то можно подобрать и далеко нестандартные, например, модульные диваны. Есть также возможность приобрести: удобные раскладные диваны на одного человека, красивые и стильные новомодные модели мебели с подлокотниками, например.

3. Механизмы раскладывания

Данная характеристика для многих покупателей оказывается сложной. Поэтому имеет смысл очень внимательно изучить ассортимент товаров. В интернет-магазине – ТопДиваны вы найдете много предложений, и каждый тип мебели окажется практичным. Поэтому стоит решить для себя, какой механизм вам кажется удачным. Еще важно учесть горизонтальное или вертикальное расположение элементов мебели вас удовлетворит.

Консультация специалиста в данном аспекте никогда не окажется лишней!

4. Дизайн

Здесь есть два нюанса, которые нельзя упускать из виду. Например, если у вас есть домашнее животное, то обивка должна быть максимально прочной. Поэтому на общий вид дизайна тип материала окажет максимальное влияние.

Если же любимцев нет, то весь (а он нужно сказать огромный!) ассортимент тканей вам доступен. А значит дизайн мебели может быть самым впечатляющим. Но это точно никак не значит, что материалы «антикоготь» не подарит вам такого изобилия дизайнов. В обоих случаях производители смогут предложить мебель под классический стиль интерьера, модный хай-тек и минимализм, прованс и все иные.

Поэтому остаётся только воспользоваться советами-рекомендациями и купить то, что вполне вероятно превзойдет ваши ожидания.