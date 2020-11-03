Правила выбора, или Какой матрас удовлетворит все ваши требования

22:42 3.11.2020

От чего зависит качество сна? Возможно, только лишь от качества мебели?

Конечно же, в подобном утверждении есть доля правды, но ведь и подушка, и матрас имеют тоже немалое значение.

Если вы нацелены на то, чтобы ваш сон был приятным и крепким, а по утрам вы чувствовали себя полными сил. В подобном случае, нужно основательно подойти к выбору матраса. Можно утверждать, что он – это ключевая покупка, когда же подушку и диван, кровать, софу выбрать чуть проще.

Чтобы поиски нужного товара не стали для вас испытанием, рекомендуем учесть три правила. И, конечно же, не забыть и о трех табу.

Критерии выбора хорошего матраса (для себя лично!)

Разнообразие изделий огромное: пружинные и безпружинные, с разными наполнителями, изделия от ведущих производителей из разных стран с абсолютно разнообразной ценовой политикой.

Что же делать: выбирать дорогие товары, надеясь, что они лучше других?

Нет! Нужно искать именно «свой» идеальный матрас. А он, нужно сказать, обязательно существует!

Итак, все зависит от ваших требований.

Жесткий матрас нужен тем, кто испытывает дискомфорт на слишком мягких матрасах. Очень часто врачи рекомендуют жесткие матрасы тем, кто страдает от нарушения кровотока и кому нужна основательная поддержка позвоночника. Будет ли изделие пружинным или без дополнительных блоков – это уже вопрос больше ощущений каждого отдельного покупателя. Если у вас нет аллергии, значит вы можете позволить себе выбрать матрас с абсолютно любым наполнителем, как натуральным, так и более дешевым – искусственным.

Возьмите на заметку! Если вы желаете купить матрас для двуспальной кровати, то лучше выбирать изделия с блоками. В этом случае вес второй половины не будет иметь значения. А, выбрав, беспружинный матрас, можно допустить ошибку, что существенно скажется в итоге на качестве сна. Стоит обратить внимание на то, что беспружинные изделия чаще рекомендуют для односпальных кроватей.

Какие изделия вам не подойдут или 3 табу на некоторые товары

Жесткий матрас не рекомендовано выбирать женщинам в возрасте. А вот для детей именно такие модели считаются очень кстати. Размер матраса должен быть таким, чтобы от вашего тела до его кроев со всех сторон было более 10 см свободного места. Поэтому при выборе сразу же исключайте модели, которые не соответствуют озвученному требованию. Матрас не может быть больше кровати. Он должен точно соответствовать ее параметрам.

Не забывайте о наполнителях… Пенополиуретан, кокосовая койра, вспененный латекс – все это популярные виды наполнителей. Какой нужен вам, зависит от того, какие цели вы преследуете. Латекс можно сказать универсален, он придаст дополнительный комфорт и мягкость, а вот два других – подарят возможность подобрать нужный уровень упругости матраса.