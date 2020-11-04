Обззо: Диваны еврокнижки, какими бывают?

Изделие является одним из наиболее популярных вариантов раскладных диванов 

Используется не только как сидячее место, но также для сна. Оснащены диваны еврокнижки одноимённым механизмом трансформации созданного из выдвижного сиденья и спинки задней, которая опускается вперёд. Заметим: тик-так (или пантограф) - современный вариант еврокнижки с похожим механизмом трансформации. Сиденье в нём не выдвигается, а плавно поднимается вперёд и опускается на пол.

Под частью для сидения располагается ящик, в котором возможно хранить постельное бельё и пр. Диваны без подлокотников экономится место в помещении. Могут быть использованы подушки вместо подлокотников. С одним подлокотником оптимальны для малогабаритных квартир. С двумя подлокотниками деревянными или имеющими тканевую обивку диваны более привлекательны внешне.

Пружинные, беспружинные варианты

Пружинные наделены высокими ортопедическими качествами, поскольку имеют блок из пружин. Варианты производства:

  • боннель (зависимые пружины). В изделиях пружины связаны между собой в блоке. Служат 10 лет не более;
  • независимый - комфорт при сиденьи и сне создают пружины. которые упакованы в отдельные чехлы. Служат такие 15 лет, но имеют довольно высокую цену.

Беспружинные диваны под обивкой содержится мягкий наполнитель которым может быть поролон - быстро разрушается, служит недолго; пенополиуретан - плотный, долго сохраняет форму, изнашивается медленно. Подходит более для сидения, нежели для сна; латекс - качественный, эко-наполнитель, создающий комфортность сна, однако дорогой. Имеются варианты, которые содержит под обивкой качественный и долговечный ортопедический матрас, такой наиболее подходит для ежедневного сна.

По форме подразделяют: прямые, П-образные, угловые

Прямые - весьма компактны и зачастую используется для помещений с небольшой площадью. Бывают двух и трех местными. Следующие модели обеспечивают больше посадочных мест. П-образные созданы в форме буквы П. Хорошо смотрятся в интерьере гостиной значительных размеров. Модель просторная и вместительная. Обеспечит удлинённое двухспальное место в раскладке. Угловые варианты также хороши для гостиной. Создают комфортное большое по площади спальное место.

По количеству секций

Двухсекционная еврокнижка наиболее распространённый классический вариант. легко трансформируются в кровать и подходят для использования ежедневно для сна.

Трёхсекционная еврокнижка за счёт дополнительной секции, образуют удлинённое спальное место.

Взрослые и детские модели

Взрослые диваны применяют для спальни, гостиной, применяют для кухни или офисов. Выпускаются различных вариантов. Детские подходят для ребёнка старше 5 лет, подростков. Имеют простой механизм трансформации, с которым справится и ребёнок и непременно безопасную конструкцию.

Каркас

Конструкции на металлокаркасе считается наиболее качественной и прочной; ДСП или МДФ создают эконом-сегмент; дерево – экологичный материал, идеален для детских диванов.

Обивка

Применяются прочные ткани, среди которых велюр, жаккард, гобелен, а также натуральная и искусственная кожи, варианты экокожи, флок. Последний защищает от когтей животных, разлитых жидкостей, царапин, и пр.

Максимальная нагрузка зависит от модели и составляет 100...150 кг на каждое сидячее место.

Цена зависит от материала наполнителя, модели, каркаса и обивки, наличия ортопедического матраса, прочих дополнений и варьирует 9000...65000 рублей и больше.

Модель можно считать универсальной, оптимально сочетающей цену, комфорт и надёжность. Идеально впишется интерьер, при грамотном выборе прослужит долгие годы.  

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