Обззо: Диваны еврокнижки, какими бывают?

20:54 4.11.2020

Изделие является одним из наиболее популярных вариантов раскладных диванов

Используется не только как сидячее место, но также для сна. Оснащены диваны еврокнижки одноимённым механизмом трансформации созданного из выдвижного сиденья и спинки задней, которая опускается вперёд. Заметим: тик-так (или пантограф) - современный вариант еврокнижки с похожим механизмом трансформации. Сиденье в нём не выдвигается, а плавно поднимается вперёд и опускается на пол.

Под частью для сидения располагается ящик, в котором возможно хранить постельное бельё и пр. Диваны без подлокотников экономится место в помещении. Могут быть использованы подушки вместо подлокотников. С одним подлокотником оптимальны для малогабаритных квартир. С двумя подлокотниками деревянными или имеющими тканевую обивку диваны более привлекательны внешне.

Пружинные, беспружинные варианты

Пружинные наделены высокими ортопедическими качествами, поскольку имеют блок из пружин. Варианты производства:

боннель (зависимые пружины). В изделиях пружины связаны между собой в блоке. Служат 10 лет не более;

независимый - комфорт при сиденьи и сне создают пружины. которые упакованы в отдельные чехлы. Служат такие 15 лет, но имеют довольно высокую цену.

Беспружинные диваны под обивкой содержится мягкий наполнитель которым может быть поролон - быстро разрушается, служит недолго; пенополиуретан - плотный, долго сохраняет форму, изнашивается медленно. Подходит более для сидения, нежели для сна; латекс - качественный, эко-наполнитель, создающий комфортность сна, однако дорогой. Имеются варианты, которые содержит под обивкой качественный и долговечный ортопедический матрас, такой наиболее подходит для ежедневного сна.

По форме подразделяют: прямые, П-образные, угловые

Прямые - весьма компактны и зачастую используется для помещений с небольшой площадью. Бывают двух и трех местными. Следующие модели обеспечивают больше посадочных мест. П-образные созданы в форме буквы П. Хорошо смотрятся в интерьере гостиной значительных размеров. Модель просторная и вместительная. Обеспечит удлинённое двухспальное место в раскладке. Угловые варианты также хороши для гостиной. Создают комфортное большое по площади спальное место.

По количеству секций

Двухсекционная еврокнижка наиболее распространённый классический вариант. легко трансформируются в кровать и подходят для использования ежедневно для сна.

Трёхсекционная еврокнижка за счёт дополнительной секции, образуют удлинённое спальное место.

Взрослые и детские модели

Взрослые диваны применяют для спальни, гостиной, применяют для кухни или офисов. Выпускаются различных вариантов. Детские подходят для ребёнка старше 5 лет, подростков. Имеют простой механизм трансформации, с которым справится и ребёнок и непременно безопасную конструкцию.

Каркас

Конструкции на металлокаркасе считается наиболее качественной и прочной; ДСП или МДФ создают эконом-сегмент; дерево – экологичный материал, идеален для детских диванов.

Обивка

Применяются прочные ткани, среди которых велюр, жаккард, гобелен, а также натуральная и искусственная кожи, варианты экокожи, флок. Последний защищает от когтей животных, разлитых жидкостей, царапин, и пр.

Максимальная нагрузка зависит от модели и составляет 100...150 кг на каждое сидячее место.

Цена зависит от материала наполнителя, модели, каркаса и обивки, наличия ортопедического матраса, прочих дополнений и варьирует 9000...65000 рублей и больше.

Модель можно считать универсальной, оптимально сочетающей цену, комфорт и надёжность. Идеально впишется интерьер, при грамотном выборе прослужит долгие годы.