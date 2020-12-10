Фамвиталь – препарат для женской красоты и здоровья

21:28 10.12.2020

Витаминный комплекс борется с преждевременным старением и обеспечивает женщине естественную красоту на долгие годы

Фламвиталь представляет собой капсулы рубинового и платинового цвета. Первая применяется с первым утренним приемом пищи в количестве двух штук, а вторая в вечернее время, запивая достаточным количеством воды.

Влияние на организм женщины

Питает кожу лица изнутри, улучшается синтез коллагена, благодаря чему кожа становится увлажненной и эластичной. Компоненты, участвующие в процессе: экстракт зеленого чая и виноградных косточек, витамины группы В и С, бета-каротин, цинк, рыбий хрящ и жир, биотин и масло Borago.

Питает волосяной покров и способствует обновлению волос, устраняет выпадение и ускоряет процесс роста. Компоненты, участвующие в процессе: экстракт зелёного чая, медь, железо, цинк, биотин и витамины группы В.

Улучшает структуру ногтей. Обеспечивает достаточный уровень циркуляции крови в организме для доставки микроэлементов к матриксу ногтя. Компоненты, участвующие в процессе: рыбий хрящ, биотин и бета-каротин.

Благоприятно воздействует на обмен веществ, содействует контролю массы тела, способствует сжиганию жиров, благодаря чему происходит процесс похудения. Компоненты, участвующие в процессе: экстракт зеленого чая и виноградных косточек, витамин С, омега–3, железо и цинк.

Обеспечивает повышение тонуса организма и борьбу с быстрой утомляемостью, а также учитывая все вышеописанное влияние на организм женщины, способствует общему омоложению.

Состав комплекса

Утренний прием двух капсул рубинового цвета обеспечат дневную норму: кофеина, полифенолов и катехинов, природного бета-каротина, гамма-линоленовой кислоты, цинка, хрома, селена и витамина С.

Вечерний прием капсулы платинового цвета обеспечит суточную норму: экстракта виноградных косточек – источника антиоксидантов, рыбьего хряща – источника гликозамингликанов, омега-3, витаминов группы В, биотина, меди и железа.

Фамвиталь – это анти возрастной комплекс, который необходим любой женщине старше тридцати пяти лет. Рекомендованный прием препарата составляет от одного до трех месяцев, после чего процедуру омоложения можно повторить.

Курс применения витаминного комплекса обеспечит организму женщины замедление естественного процесса старения, избавит от выпадения волос, укрепит ногти, замедлит образование морщин и поспособствует снижению массы тела.