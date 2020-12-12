Как выбрать подходящий шампунь для волос

20:57 12.12.2020

Мыть волосы так же важно, как очищать лицо или чистить зубы

Более того, не всем повезло иметь блестящие от природы волосы. И многие люди вкладывают много энергии в заботу о своих волосах. Выбор правильного шампуня https://rixus.com.ua/category-shampuni_000000001-ru помогает сохранить красоту шевелюры. Рассмотрим, как выбрать лучший шампунь для волос.

Тип кожи

Важно знать свой тип кожи головы, прежде чем приобретать шампунь. Шампунь должен очищать кожу головы от жира и грязи, очищать волосы. Полезно знать свой тип кожи головы перед тем, как выбрать шампунь. Лучший вариант – брать шампунь, исходя из состояния здоровья кожи головы. Если жирная кожа головы, то нужен очищающий шампунь. Для сухих волос используйте шампунь, который лучше всего подходит для увлажнения.

Шампунь для жирной кожи головы

Лучший шампунь для жирной кожи головы и сухих вьющихся волос – без увлажняющих разглаживающих, питательных компонентов. Такие шампуни, добавляя слишком много влаги, могут сделать кожу головы более жирной. Прочтите описания и найдите, что показывает укрепление, увеличение объема или сохраняет жировой баланс. Такие средства более эффективны и менее увлажняют для удаления излишков масла. Если у вас очень жирная кожа, вы также можете использовать обычный глубоко очищающий шампунь.

Но надо убедиться, что не пересушиваете кожу головы, так как это может стимулировать выработку кожного сала и масла. Действительно ли ваша жирная кожа головы выходит из-под контроля? Если да, то вы можете попробовать суперочищающее средство. Профессионалы не рекомендуют наносить кондиционер на кожу головы. Допускается нанести кондиционер на кончики и середину волос на предварительно тщательно промытые волосы.

Шампунь для сухой кожи головы

Шампунь от сухой кожи головы и перхоти может защитить сухую кожу головы от неприятных и эстетически некрасивых ситуаций, например от перхоти. Следует выбрать шампунь, который не усугубит проблему сухости кожи головы. Избегайте укрепляющих и придающих объем шампуней. Такие средства могут удалить с кожи головы необходимую влагу. Для сухой кожи головы обратите внимание на шампуни, которые улучшают гидратацию, увлажнение или разглаживают локоны.

Влага от этих продуктов может быть полезна и для вашей сухой кожи головы. Если у вас зуд, обезвоживание или шелушение кожи головы, используйте шампуни, специально созданные для сухой кожи головы. Избегайте шампуней, содержащих сульфаты, так как они могут еще больше высушить кожу головы и волосы. Даже сухая кожа головы требует тщательного мытья шампунем для достижения наилучших результатов.