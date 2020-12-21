Виктория Бекхэм отравилась ртутью из-за новой диеты

Виктория Бекхэм

Британская дизайнер и певица Виктория Бекхэм отравилась ртутью, пишет таблоидт The Sun.

По данным издания, Бекхэм решила сесть на новую диету, предполагающую употребление большого количества рыбы. Отравление могло произойти из-за употребления рыбы-меча, которая содержит ядовитое соединение - метилртуть.

Почувствовав себя плохо, Бекхэм обратилась к врачам. Медики обнаружили в организме превышение количества токсичного вещества и сделали ей промывку печени. 

Отмечается, что сейчас дизайнер чувствует себя удовлетворительно. Она изменила диету, включив в нее больше лосося и уменьшив количество рыбы-меча и тунца. 

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