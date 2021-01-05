09:00 5.01.2021

Приобретая новую недвижимость, при переезде, либо по причины смены интерьера после ремонта, человек погружается в мир интерьера и декора

На первый взгляд процесс изучения таких интересных тем может показаться не сложным. Отнюдь! На пути к интерьеру мечты, к приобретению мебели, в окружении которой человек будет чувствовать себя поистине дома, можно столкнуться с рядом вопросов. Например, какой диван выбрать в главную комнату квартиры или дома- в гостиную? Современный рынок предлагает много мебели по совершенно разным ценам. У большинства есть существенный минус. Он заключается в том, что все они изготовлены по одному шаблону, по похожим параметрам общепринятого стандарта.

Отдельную категория составляют эксклюзивные диваны. Это мебель класса люкс, которая отличается от остальных рядом преимуществ.

Для начала вспомним значение слова «эксклюзивный». Толковый словарь даёт нам четкое определение: исключительный, неповторимый; единственный в своем роде. Диван, изготовленный по индивидуальному проекту, а не по шаблону, станет визитной карточкой обладателя. Ведь такая мебель является уникальной, не похожей на все. Само собой такой диван будет стоить не мало. Но уникальный в своём роде предмет интерьера, выполненный в единственном экземпляре того стоит. Разумеется, если человек располагает такими средствами.

Еще одним преимуществом является то, что диван, выполненный по индивидуальному заказу, будет чётко вписываться в размеры помещения. Ведь зачастую стандартная мебель не подходит по размерам, что обрекает новосёла проводить часы и дни в поисках подходящей мебели.

Большим преимуществом дивана, изготавливаемого по индивидуальному проекту, является возможность обсудить между заказчиком и исполнителем все нюансы. В результате чего каждый получает возможность приобрести интерьер своей мечты.

В отличие от недорогой типовой мебели, для эксклюзивной используют самые лучшие, прочные, износостойкие, надежные и привлекательные натуральные материалы. Это лучшие породы древесины, такие как красное дерево, и качественные металлы, среди которых серебро, медь и бронза. А в руках опытных мастеров, древесина превращается в ручную резьбу, а металл в кружевные узоры ручной работы.

Эксклюзивная мебель отличается красотой, индивидуальностью и качеством. Такие диваны подойдут как для квартиры, так и для загородного дома людей, которые ценят роскошь и эстетику. И, не смотря на то, что данная категория диванов, не всем по карману, ценителей прекрасного много. И несомненно очень хорошо, что в наше время рынок может предложить всё больше и больше вариантов!